Diğer
Kategoriler

'Tuvalete gazete ve telefonla girmeyin'

Aydın Özel Ege Liva Hastanesi Başhekimi Uz.Dr.Erdal Gezer, tuvalette uzun süre kalmanın Hemeroid’e davetiye çıkardığını ifade ederek, "gazete ve telefonla tuvalate girmeyin" uyarısında bulundu.

Tuvalete gazete ve telefonla girmeyin

27 Ocak 2017 09:03

Başhekim Gezer, hemeroidin günümüzde en çok rastlanılan hastalıklardan biri olduğuna dikkat çekerek, kabızlık, sürekli masa başında oturmak ve tuvalette uzun süre oturmanın hastalığın başlıca sebepleri olduğunu ifade etti.

Ege Liva Hastanesi Başhekim Erdal Gezer; “Basur; anal bölgede yer alan hemoroidal toplardamarların genişleyerek önündeki mukozası ile beraber makattan dışarı taşmasıdır. Zamanında tedavi edilmeyen hemoroidler ilerleyince dayanılmaz ağrılara, şişliklere, kanamalara, kansızlık ve halsizliğe neden oluyor; bu da hastaları günlük hayatlarından kopartıyor.Her 10 kişiden 8’inde görülen hemoroid hastaların utanmaları, muayene olmaktan korkmaları gibi nedenlerle genellikle geç teşhis ediliyor. Anal fissür (makat çatlağı) ise mukozadaki küçük yırtıktır. Hemoroid ile benzer nedenlerden dolayı oluşur, beraberinde genellikle ağrı vardır. Tedavisi daha basit bir hastalıktır. Her iki hastalık basit ilaç tedavileri ve diyet alışkanlıklarının düzeltilmesiyle kolaylıkla tedavi edilebilir” dedi.

Tuvalete telefon ve gazete ile girmeyin
Başhekim Gezer, “Kabızlık sorunu olanların tuvalette uzun süre geçirmesi hemoroid oluşumunu kolaylaştırıyor. Bunun yanı sıra pek çok kişi tuvalete çıkarken eline bir gazete yada telefon alarak, klozette oturma süresini uzatıyor. Kesinlikle tuvalette uzun süre geçirmeden,tuvalet ihtiyacı giderildikten hemen sonra kalkmak gerekiyor” dedi.

Kimler doktora başvurmalı?
Dr. Erdal Gezer; “Kilo kaybınız varsa, aile bireylerinizde geçmişte kanser görüldüyse, tuvalet alışkanlıklarınızda değişiklik oluyorsa, kanamanızın nedeni basit bir hastalık olmayabilir. Bağırsak kanserleri de benzer bulgular verebileceğinden dolayı özellikle bu risk faktörlerinden birine sahipseniz, şikâyetleriniz ilerlemeden doktora başvurmalısınız” dedi.

Hemeroid tedavi gerektirir.
Gezer, hemoroidin tedavisi için birçok ürün kullanıldığını, bu ürünlerin başlangıç ve orta evredeki hastalıklarda işe yaradığını ifade ederek, “Hastalık son evreye gelmişse, cerrahi müdahale gerekiyor. Anal fissürde ise ilaçlar cevap vermiyorsa yada durum kronik ise kısa süreli bir cerrahi işlemle kalıcı olarak tedavi sağlanabiliyor.Eğer dışkıda kan görüldüyse, gecikmeden bir muayene yapılmalıdır. Doktorunuz muayene sonrası hastalığınızın evresine göre size en uygun tedavi seçeneğini sunacaktır” dedi. 

Onur Durmuş


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SAĞLIK VİDEO GALERİ
SAĞLIK FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 1°C

  • Ankara

    Ankara -2°C

  • İzmir

    İzmir 4°C

  • Bursa

    Bursa 0°C

  • Trabzon

    Trabzon 2°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!