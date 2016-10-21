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'Tuvalete gidiyorum' diyerek bebeğini terk edip kaçtı

Samsun'da yabancı uyruklu olduğu genç bir kadın kucağındaki pusette bulunan çocuğunu "tuvalete gidiyorum" diye bir kişiye emanet edip kayıplara karıştı.

Tuvalete gidiyorum diyerek bebeğini terk edip kaçtı

21 Ekim 2016 16:46

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir lokantanın yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu olduğu ileri sürülen 20-15 yaşlarındaki bir kadın kucağındaki pusette bulunan bebeğini Enver G. adlı bir kişiye, "Tuvalete gideceğim. Çocuğa bakar mısın?" diyerek bırakıp kayıplara karıştı. 

Kadının çocuğu terk ettiğinin fark edilmesi üzerine olay polise haber verildi. Olay yerine giden Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1-2 aylık olduğu tahmin edilen bebeği kontrol amaçlı ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmasını sağladı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Muammer Ay
SAMSUN 


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