Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir lokantanın yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu olduğu ileri sürülen 20-15 yaşlarındaki bir kadın kucağındaki pusette bulunan bebeğini Enver G. adlı bir kişiye, "Tuvalete gideceğim. Çocuğa bakar mısın?" diyerek bırakıp kayıplara karıştı.

Kadının çocuğu terk ettiğinin fark edilmesi üzerine olay polise haber verildi. Olay yerine giden Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1-2 aylık olduğu tahmin edilen bebeği kontrol amaçlı ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmasını sağladı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muammer Ay

SAMSUN