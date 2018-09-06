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Tuvaleti içki imalathanesine çevirmişler

Gaziosmanpaşa’da düzenlenen operasyonda bir apartman dairesinin sahte alkollü içki imalathanesine dönüştürüldüğü ve tuvalette içki üretildiği ortaya çıktı. Bir şüphelinin yakalandığı baskında, 50 litre sahte alkollü içki, doluma hazır 500 içki şişesi ile imalatta kullanılan çok sayıda bandrol ve kapaklama aleti ele geçirildi.

Tuvaleti içki imalathanesine çevirmişler

06 Eylül 2018 15:24
Tuvaleti içki imalathanesine çevirmişler - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, sahte alkol imal edildiği ihbarı üzerine harekete geçen Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merkez Mahallesi'nde bir apartman dairesine baskın düzenledi. Söz konusu binanın bulunduğu sokak ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alan polis, savcılık talimatı ile düzenlenen operasyonda apartman dairesinin kaçak içki imalathanesine dönüştürüldüğünü ortaya çıkardı. Evin tuvalet ve banyo bölümünde alkol bidonları, bidon içinde 50 litre sahte alkol ve kolilerce doluma hazır 500 boş şişe ele geçiren ekipler, imalatta kullanılan çok sayıda bandrol ve kapaklama aletine de el koydu. Polis, sahte alkollü içki imal ederek bunları sattığı ileri sürülen N.Ç. adlı şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. 

Sahte alkol imalathanesi ile ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.  

Sadık Kahraman

 

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