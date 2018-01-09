Tuvalette unutulan silah, cezaevinden izinli çıkan mahkumun eline geçti

Edinilen bilgilere göre, Tosya ilçesinde Yeni Oto Sanayi yakınlarında bulunan dinlenme tesislerinde ismi açıklanmayan bir vatandaş, tuvalette silahını unuttu. Bir süre sonra tabancasını tuvalette unuttuğunu hatırlayan şahıs, Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevrede yaptıkları incelemede tuvalette unutulan tabancanın yerinde olmadığını tespit etti. Yapılan geniş çaplı araştırma ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarında yapılan incelemede tabancasını tuvalette unutan şahsın tesisten ayrılmasından hemen sonra benzinliğin marketine girdiği belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, araçtan inen kişilerin kimliklerini ve araç plakasını tespit ederek harekete geçti. Yapılan soruşturmada tuvalette unutulan silahı Sinop Cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen mahkumun aldığı tespit edildi. Çorum nüfusuna kayıtlı olduğu belirlenen şahıs, Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ile irtibata geçilerek şahısların yerin tespit edilmesi sonrasında polis ekiplerince yakalandı. Çorum’da yakalanan zanlılar, daha sonra Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Zanlıların, Çorum’da Kırk Dilim Mevkiinde tabanca ile rastgele atış yaptıkları belirtildi. Şahıslar, alınan ifadelerinde tabancayı Tosya’da tuvalette bulduklarını kabul etti. Emniyette ifadeleri alınan şahıslardan ikisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sedat Ağacıkoğlu