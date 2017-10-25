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Tuvalette yaşamını sürdüren adama belediye sahip çıktı

Yunusemre Belediyesi, çeşitli nedenler dolayısıyla hayatını 2 metrelik bir tuvalette geçirmek zorunda kalan 55 yaşındaki Osman Yılmaz’a sahip çıktı.

Tuvalette yaşamını sürdüren adama belediye sahip çıktı

25 Ekim 2017 12:49

Yunusemre Belediyesi ilçede bulunan ihtiyaç yardımı vatandaşların yardımlarına koşuyor. İhlas Haber Ajansının (İHA) yaptığı haberle sesini duyuran, Topçuasım Mahallesi’ndeki bir tuvalette yaşamını idame ettirmeye çalışan ve sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren 55 yaşındaki Osman Yılmaz’a Yunusemre Belediyesi sahip çıktı. Yardım İşleri Müdürü Ahmet Mustafa Süzer, Topçuasım Mahallesi’nde yaşayan Osman Yılmaz’ı ziyaret ederek tedavisinin sağlanmasına yardımcı oldu. Ekipler, Yılmaz’ın tedavisi için Merkez Efendi Devlet Hastanesinde yatışını sağladı. Yılmaz’ın tedavisinin tamamlanmasının ardından barınma sorunu çözülecek. Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ahmet Mustafa Süzer, ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştıklarını kaydetti. Süzer konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Osman Yılmaz’a daha önce barınma sorununu çözmek adına kendisine bir ev ayarlamıştık ancak kalmayı kabul etmemişti. Esnaflarımız bizlere ulaşarak vatandaşımızın mağdur olduğunu söyledi. Ekibimiz vatandaşımızla irtibata geçerek önce tedavi olabilmesi için Merkez Efendi Devlet Hastanesine yatışını sağladık. Kıyafet yardımında bulunduk. Tedavisinin tamamlanmasının ardından Osman Yılmaz abimizin huzurevi ya da bakımevine yerleştirmek için temasa geçeceğiz. Heyet raporu çıktıktan sonra yaşlılık veya engelli maaşı bağlamak istiyoruz” dedi.

Hastanede tedavisi süren Osman Yılmaz ise Yunusemre Belediyesine teşekkür ederek, “55 yaşındayım. Tansiyon ve şeker hastalığım var. Ayaklarımı uzatamıyorum. Eşimden ayrı yaşıyorum. Yunusemre Belediyesi bana sahip çıktı. Çok teşekkür ederim. Ben çaresiz kalmıştım. Yardımıma koştukları için Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür ederim” diye konuştu. 

 

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