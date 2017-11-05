TÜYAP Kitap Fuarı 2017 nerede ve saatleri, nasıl gidilir ?

Her yıl yarım milyon ziyaretçiye ulaşan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, okuyucuları yurt içi ve yurt dışından pek çok değerli yazarla buluşturacak. Fuar bu sene de TÜYAP tarafından düzenlenen ve teması “Ütopya” olarak belirlenen ARTİST 2017 / 27. İstanbul Sanat Fuarı ile eş zamanlı gerçekleştirilecek. Fuarı ziyaret edenler ayrıca çeşitli sempozyum, panel ve söyleşilere katılıp, ufuklarını genişletme, merak ettikleri konularda bilgi edinme olanağı bulacak. Öğrenci, öğretmen, emekli ve engellilere ücretsiz olan fuarın giriş fiyatı 5 TL olacak. İşte 36. Uluslararası TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı ile ilgili detaylı bilgiler...

​1-Fuar ne zaman açılıyor?

Fuar 4 Kasım 2017 Cumartesi günü saat 10.00’da ziyaretçilere açılacak, 12 Kasım 2017 Pazar günü saat 19.00’da kapanacak.

2-Fuar nerede?

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi - Büyükçekmece / İstanbul'da.

3-Kitap fuarına giriş ücretli mi?

Öğrenci, öğretmen, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu fuarın giriş bedeli 5 TL. Aynı biletle aynı zamanda eş zamanlı düzenlenen Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı'nı da ziyaret edebilirsinz.

4-Fuara gelmeden önce dışarıdan bilet satın alabilir miyim?



Fuara yalnızca fuar girişindeki bankolardan satın aldığınız biletlerle giriş yapabilirsiniz.

5- Fuarda hangi yazarlar etkinlik düzenleyecek?

Fuarın resmi internet sitesinden Etkinlik Takvimi menüsüne tıklayarak fuardaki tüm yazarları görebilirsiniz.

​6- Fuarda imza günleri olacak mı? Hangi yazarlar imza günü düzenleyecek?



Tüm imza günleri fuara katılan yayınevleri tarafından düzenlenmekte. Detaylı bilgi için yine fuarın internet sitesini http://tuyap.com.tr/fuarlar/istanbul-kitap-fuari-36-uluslararasi-istanbul-kitap-fuari ziyaret edebilirsiniz.

​7-Fuara nasıl gelebilirim?



Metrobüs ile Beylikdüzü Son Durak'ta indiğinizde fuara kolayca ulaşabilirsiniz.

Özel aracınızla gelecekseniz Tem otoyolu, Mahmutbey gişelerinden devam ederek, Bahçeşehir-Avcılar çıkışından ayrılınız. Avcılar istikametine devam edip 2 km sonra Büyükçekmece tabelası istikametinde E5 karayolu ile 3 km sonra Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'ne ulaşacaksınız.

METROBÜS İLE ULAŞIM

METROBÜS İle Söğütlüçeşme - Beylikdüzü hattını kullanarak fuar alanına ulaşabilirsiniz. Fuar merkezi Beylikdüzü son durakta bulunmaktadır.

ÖZEL ARAÇLA ULAŞIM

Tem otoyolu, Mahmutbey gişelerinden devam ederek, Bahçeşehir-Avcılar çıkışından ayrılınız. Avcılar istikametine devam edip 2 km sonra Büyükçekmece tabelası istikametinde E5 karayolu ile 3 km sonra Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'ne ulaşacaksınız.

ÜCRETSİZ SERVİSLER

BAKIRKÖY DENİZ OTOBÜSLERİ İSKELESİ OTOPARKI

Gidiş : 09.00-15.00 (Her yarım saatte bir servis vardır.)

Dönüş : 14.00-19.00 (Her 1 saatte bir servis vardır.)

Haftasonları, fuar merkezinden son hareket saati 20.00'dir.

(Fuarın son günü fuar alanından kalkan son servis 19:00'da hareket edecektir)

Tüyap önceden bildirmeksizin ek sefer düzenlemek ve hareket saatlerini değiştirmek hakkına sahiptir.

​8- Metrobüs ile geldiğimde hangi durakta inmem gerekiyor?

Beylikdüzü Son Durak'ta inmeniz gerekiyor.

9- Fuardan satın alınan kitaplara indirim yapılıyor mu?

Fuarda yayınevleri farklı indirimler uyguluyor. Fuarda uygulanan indirimler tamamen ilgili yayınevlerinin sorumluluğundadır.

​10- Fuarın ziyaret saatleri nedir?

Fuarımız hafta içi günlerde 10.00-19.00, hafta sonu ise 10.00-20.00 saatleri arasında açık olacaktır.

Fuarın son günü olan 12 Kasım 2017 tarihinde ise 19.00’da kapanacaktır.

Cem Radış