İşte M.Necati Özfatura'nın bugünkü yazısı;

Batı’nın meşhur filozofu Bernard Shaw eserinde diyor ki: “Avrupa’nın kurtuluşu İslamiyetten geçer. Hazreti Muhammed’in (sallallahü aleyhi ve sellem) dininin yarının Avrupa’sında kabul göreceğini… Bugün dahi bu din kabul görmeye başlamıştır. İklirosa mensubu adamlar Orta Çağlarda cehalet sebebiyle ve menfur taassuplarının tesirinde kalarak İslam’ın karanlık renklerle tasvire çalışmışlardır. Gerçek şudur ki; Onlar Muhammed (sallallahü aleyhi ve sellem) ve O’nun tebliğ ettiği dinden aşırı derecede nefret edip; O’nu Hazreti İsa’nın (aleyhisselam) bir düşmanı olarak görüyorlardı. Ben ise; Hazreti Muhammed’i (sallallahü aleyhi ve sellem) insanlığın kurtarıcısı olarak görüyorum. Bunu iddia etmenin şart olduğuna inanıyorum. Ve İman ediyorum ki; ancak Hazreti Muhammed’in (sallallahü aleyhi ve sellem) izinde ve O’nun tebliğ ettiği emir ve yasaklara bağlı bir kimse bu modern âlemin liderliğini ele alırsa beşerin müşküllerini halletmeye muvaffak olur. Ve dünyanın çok muhtaç olduğu sulh ve saadeti getirir...”

Bernard Shaw’ın bu görüşüne Sultan Abdülhamid Han aday idi. Batının maneviyattan mahrum maddeye dayalı Hıristiyan Batı kültür potasında erimiş Jön Türkler, Tanzimatçılar ve İttihat Terakki mensupları Batı adına Sultan ve Osmanlıyı yıktılar. Menderes bu maksatla asıldı. Özal ise zehirlendi. Erdoğan’a suikast teşebbüsünün sebebi de budur.

CHP’nin 1923-1950 iktidarı ise Batılılaşma ve laiklik maskesi ile halkı İslamiyetten kopardı. Yapılan devrimlerin tamamı İslamiyete aykırıdır. 57 İslam ülkesinin Türkiye ve çok azı hariç iktidarları İslamiyetin düşmanı ya da Batı’nın uşağıdır. Meşhur Fransız mütefekkir Garaudy’nin çok sayıda eseri vardır. Bunlardan biri “Avrupa’nın geleceği İslam” ile İsrail’in Filistin’de yaptığı soykırım ile ilgili eserdir. ABD’nin stratejisi “İslama karşı İslam” ve “Müslümanları Müslüman ile katlettirmek”tir. Bunda başarılı da olmuşlardır.

Siyonizm İngiltere’yi İngiltere’de CHP iktidarını kullanarak İslamiyette tahribat ve tahrifat yaptı. Batıcılık çifte standartlıdır. Kendisinden olmayanı "öteki" kabul eder. Frak gömleği altında kanserini gizler. Batı’nın 21. Asır stratejisi İslamiyet ve Müslümanlarla savaştır. Batı’nın korkusu, Batı’nın adım adım "İslamiyete yaklaşıyor” olmasıdır. Muhabir soruyor:

“Müslümanlar ile Hıristiyanlar arasında niye düşmanlık olsun?"

Nixon iktidarındaki yetkilinin cevabı:

"Çünkü Batı özellikle de lideri Amerika, dünyayı hakimiyeti altına almak, tarihin en büyük imparatorluğunu kurmak istiyor. Neredeyse başaracak. Şu anda önündeki tek engel Sovyetler Birliği fakat Sovyetleri kalıcı bir engel olarak görmüyor. Dinleri yok. İnançları yok. İdeolojilerinin içi boş. Tarih boyunca iman her şeyin önünde olmuştur. Bu Müslümanlarda iman var. Hatta hepimizden fazla. O yüzden bekliyoruz ve güçleniyoruz. Sonra Müslümanlara yılan gibi saldıracağız.” (Confessions of an Economic Hitman-John Perkens yıl: 1970)