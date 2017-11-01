Tuz ruhundan etkilenen öğrenciler taburcu oldu

Kırıkkale’nin Bahçelievler Mahallesi’nde Milli Eğitim Vakfı Ortaokulunda bir temizlik görevlisinin delinen tuz ruhu bidonunu okulun girişindeki ağacın kenarına dökmesi sonucu, çok sayıda öğrenci oluşan gazdan rahatsızlanarak çevre hastanelere kaldırılmıştı.

İl Sağlık Müdürü Feramiş Ender Güngöneş, şehirde bulunan hastanelere yaşanan olaydan rahatsızlandığını belirterek toplam 165 öğrencinin başvurduğunu, yapılan son tahlillerle an itibari ile hastanelerde bu sebepten şikâyetçi ve rahatsız öğrencinin kalmadığını açıkladı.

Mehmet Temizyürek

