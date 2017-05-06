Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, ‘Üretebilen Çocukların Köyü’ne ilk tohumu attı

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından hazırlanan ‘Üretebilen Çocukların Köyü’nün projesinin açılışı ile kermes, Tuzla Belediyesi Palmiye Balık Restaurant’ta düzenlendi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı’nın ev sahipliğinde düzenlenen açılışa İstanbul Valisi Vasip Şahin’in eşi Şeyma Şahin, Tuzla Kaymakamı Ali Rıza Çalışır ve eşi Güler Çalışır, AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Sebahattin Demirci, AK Parti Tuzla İlçe Kadın Kolları Başkanı Derya Bacacı, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, Kadın Kent Gönüllüleri, kadın ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

Kermes ürünleri, geri dönüşümle hazırlandı

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı El Sanatları Komisyonundan sorumlu gönüllü Fatma Yücel, açılışta yaptığı konuşmada faaliyetleri ve kermes hakkında bilgi verdi. Yücel, "2009 yılından beri faaliyette bulunan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı El Sanatları Komisyonu olarak amacımız Tuzla’da yaşayan ihtiyaç sahibi kadınlarımıza, usta öğrenciler öncülüğünde çalışmalar yaptırıp, bu çalışmaların kazanca dönüşmesini sağlamaktır. Bugünkü kermesimizin en önemli özelliği çarşımıza bağışlanan ürünlerin geri dönüşüm projesi ile yeniden hayat bulmasıdır. Kermesimizden satın alacağınız ürünlerle bir yandan kadınlarımıza maddi destek sağlarken diğer yandan üretebilen çocuklarımız için kuracağımız köyün temeline katkı sağlayacaksınız" dedi.

"Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, bizim ilk göz ağrımızdır"

2009 yılında Tuzla Belediye Başkanı seçildiğinde şehr-i emin olarak Tuzla’nın her şeyiyle kendilerine emanet edildiğini vurgulayan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "'Veren el alan elden üstündür’ ve ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ diyen bir medeniyetin mensubu olarak gerçek ihtiyaç sahibine ulaşıyoruz. Tuzla’da çok sayıda vizyon proje gerçekleştirdik ama Tuza Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı bizim ilk göz ağrımızdır ve en değerli projemizdir. Gönüllere dokunan bu projeye ayrı bir önem verdik. Bu organizasyonlar ve komisyonlarımız, Kadın Kent Gönülleri’nin çalışmalarıyla amaç ve hedefine uygun çalışmaları başarıyla ortaya koyuyor" ifadelerini kaydetti.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, konuşmasının devamında Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı’nın 11 komisyonunun hizmet ve faaliyetleri hakkında konuklara ayrıntılı bilgi verdi.

Sosyal sorumluluklar bu projede buluştu

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, proje tanıtımından duyduğu heyecanı vurgulayarak konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Gönül Elleri Çarşısı’na bırakılan ikinci el ve geçmişte el emeği, göz nuru olan bağış ürünlerinin uzman öğreticiler vasıtasıyla mağdur ailelerin, hanımların oluşturduğu bir ekip yardımıyla güzel eserler ortaya çıkarılmakta ve bunlar satışa sunularak hem ülke ekonomisine hem de aileye bir kazanç sağlaması açısından bir çok sosyal sorumluluğu içeren bir proje için bir aradayız. Ailenin ve özellikle kadının topluma katılımı, geri dönüşüm, ekonomik katma değer, istihdam, aile huzuru için meşguliyet ve zaman değerlendirme, başarabilme, kendini değerli hissetme, sosyal ilişki kurma, el becerisi kazanma gibi bir çok sosyal sorumluluğu barındıran bu projeyi alkışlıyorum. Bu projenin getirileri ile gerçekleştirilecek olan Üretebilen Çocukların Köyü projesi, çocukları okul dışında dijital ortamdan uzaklaştıracak, onlara ve okul dışında 3'üncü bir adres olacak, el becerilerini geliştirmeyi amaçlayan, kötü alışkanlıkların riskinden uzaklaştıracak bu projeyi hazırlayanları kutluyorum."

Kaymakam Çalışır projeyi tebrik etti

Tuzla Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, "Toplumun içinde ne ihtiyaç varsa çözüme kavuşturulması, insanların dertlerine merhem olunması, içine gönüllülük konulduğu zaman daha güzel bir anlam kazanıyor" dedi. Kaymakam Çalışır, projeyi hazırlayan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı’nı tebrik etti.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Özel Çocuklar Komisyonunun halk oyunları gösterisi, konuklar tarafından büyük alkış aldı. İstanbul Valisi Vasip Şahin’in eşi Şeyma Şahin, el sanatları eğitmeni Saliha Aydemir’e plaket vererek teşekkür etti. Açılışın kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol kermesi gezdi.

Cenk İşver