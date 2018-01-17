Tuzla Belediyesi Kent Konseyi Kedi Evi, hayvan dostu minikleri ağırladı

İhsan Hayriye Hürdoğan İlkokulu Anasınıfının hayvan dostu minikleri, anneleri ve öğretmenleri ile birlikte Tuzla Belediyesi Kent Konseyi Kedi Evi’ni ziyaret etti. Hayvanları Sevme ve Koruma Kulübü, toplum hizmeti çalışması kapsamında gerçekleştirdiği ziyarette kedileri sevdi ve barınmaları hakkında bilgi aldı. Hayvan dostu minikler, biriktirdikleri harçlıkları ile aldıkları 50 kilogram kuru mama ve 50 kilogram konserve mamayı kedi evine bağışladı. Hayvan fobisi olan bir öğrenci, ziyarette ilk kez kedilerle yakın temas kurdu, kedileri kucağına alıp sevecek kadar yakınlaştı. Minik öğrenci, kedi evinden ayrılarak ağladı.

Ziyarete katılan veliler, “Hayvanları sevmeyen insanları hiç sevemez, merhamet gösteremez. Doğayı sevme ve doğaya saygı duyma bilinci konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’yı her alanda olduğu gibi bu alanda da yaptığı çalışmalar için tebrik ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.