Tuzla Belediyesi’nin hizmetleri ödüllerle taçlandırılıyor

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın “Eğitim Kenti Tuzla” ve “Denizle Anılan Tuzla” vizyonu ile planlı gelişimini sürdüren Tuzla’da 2017 yılı da yeni yatırımlar, hizmetler ve geleceğe yönelik hazırlıklar ile geçti. Altyapı ve üst yapı hizmetleri ile kurumsal, sosyal ve kültürel gelişimi sağlayan hizmetler arasında eğitimden sağlığa, istihdamdan e-belediyecilik hizmetlerine, planlamadan halk meclislerine kadar toplumun her kesimine ulaşan hizmetler ile Tuzla halkının beklentileri, ihtiyaçları ve talepleri karşılandı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın hizmetleri başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği ödül olmak üzere 4 farklı ödülle ödüllendirildi.

Tuzla Belediyesi tarafından yaptırılan Şifa Park AVM, Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı’nda Buz Pisti, Bowling Salonu, Bilim Merkezi, Planetaryum-Gözlemevi ile Tuzla Karting Park, Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu, Tuzla Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 2017 yılında hizmete açıldı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın girişimiyle ihale süreci hazırlanan Tuzla Devlet Hastanesi, 2017 yılında hizmete açıldı.

“Tuzla için hayallerimizi gerçekleştiriyoruz”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla’da yaşam kalitesini yükselten ve tüm kamusal hizmetleri asli sorumluluk kabul eden hizmetleri ile hayalleri gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Yazıcı, “Tuzla’da hem ilkleri gerçekleştiriyor hem de planlı, programlı hizmetlerimizle Tuzla’yı geleceğe hazırlıyoruz. Tuzla halkına verdiğimiz her sözü yerine getirdik. 2014 yılı seçim vaatlerimizin yüzde 98’ini gerçekleştirdik. Vaatlerimiz arasında yer almayan 78 yeni projeyi Tuzla’ya kazandırdık. Tuzla için hayallerimizi gerçekleştiriyoruz” dedi.

Tuzla Belediyesi bütçesi 325 milyona yükseldi

Tuzla Belediyesi’nin 2016 yılı faaliyet raporu, Tuzla Belediyesi’nin nisan ayı toplantısında oy çokluğuyla kabul edildi. Tuzla Belediyesi’nin 2018 yılı bütçesi de ekim ayı meclis toplantısında 325 milyon lira olarak belirlendi. 2017 yılına göre oranında artış gösteren bütçenin yüzde 28’i altyapı ve üstyapı yatırımlarına ayrıldı. 2009 yılında 50 milyonluk bütçeyle yönetimi devralan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, bu rakamı 7 yılda 6 katın üzerine çıkardı.

Tuzla Belediyesi, 2017 yılında kardeş şehir olduğu Van’ın Özalp ve Saray ilçelerine 3 TIR yardım malzemesi gönderdi, 2 şehirdeki yerel hizmetlere destek verdi. Tuzla Belediyesi ile Bosna-Hersek Tuzla Belediyesi arasında “İki Tuzla Kardeşliği” projesi de “Boşnakça-Türkçe-Osmanlıca” sözlük basımı anlaşmasıyla başladı, Bosna Hersek Srebrenitsa Anneleri Derneği Tuzla’da temaslarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuzla’da binlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması’na sayılı saatler kala İstanbul’daki ilk halk buluşmasını Tuzla’da gerçekleştirdi. Evet Platformu tarafından Şifa Mahallesi İnönü Caddesi’nde düzenlenen buluşmada vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, referandumda destek istedi.

Başbakan Binali Yıldırım, bakanlar ve milletvekilleri de yıl içinde ilçedeki programlara katılarak Tuzla halkıyla beraber oldu.

15 Temmuz destanı ve milli birlik ruhu Tuzla’da da yaşatıldı

FETÖ/PDY Terör Örgütü’nün darbe girişimine göğsünü siper eden ve milli iradeye sahip çıkan aziz milletimiz, 15 Temmuz Destanı’nı meydanlarda yaşadı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Tuzlalılar, sahil meydanında bir araya geldi. Alanı dolduran binlerce kişi, hain darbe girişimine karşı gösterdiği mücadelenin 1.yıldönümünde aziz şehitlerimiz ve gazilerimizi anmak için buluştu. 5 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Tuzla’da binlerce kişi, sela okunarak başladığı demokrasi nöbetine sabah ezanına kadar devam etti.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve Tuzlalılar, darbe girişimine katılan hainlerin Silivri’deki duruşmalarını da yakından takip etti.

"360 Derece, Karanlık Gece" tırı, ihanet gecesinde yaşanılanları unutturmadı

Tuzla Belediyesi, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin görüntülerin 360 derece sanal gerçeklikle izlenebildiği "360 Derece, Karanlık Gece" TIR’ı hazırladı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Tuzla Belediyesi Mobil Demokrasi TIR’ını ziyaret etti. "İhanet gecesini unutmayacağız, unutturmayacağız" sloganıyla Türkiye’nin her bölgesini dolaşan "360 Derece, Karanlık Gece" TIR’ı, Başbakan Yıldırım tarafından uğurlandı.

Başkan Yazıcı, İstanbul’daki tüm şehit ve gazi ailelerini bağrına bastı

Tuzla Belediyesi, milletimizin aziz şehitlerimize duyduğu vefa ve minnet duygusunu yansıtmak amacıyla isimlerini eserlerinde yaşatıyor. Tuzla Belediyesi, Gençlik Kampı’na 15 Temmuz darbe girişiminin sembol ismi Şehit Ömer Halisdemir’in ismini, Sevdanur Sokak Parkı’na 15 Temmuz Şehitler Parkı, Postane Mahallesi Mercan Mevkii’ndeki bir sokağa da 15 Temmuz Demokrasi Şehidi Halil Kantarcı’nın ismini verdi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İstanbul’daki 921 şehit ve 6 bin 38 gazinin 16 bin 533 yakınına şahsa özel Tuzla Kart bastırarak adreslerine gönderdi. Kart sahipleri aileleriyle birlikte Tuzla Belediyesi’nin 5 sosyal tesisinde yılda 4 kez ücretsiz yemek yiyebiliyor, tesislerdeki tüm hizmetlerden yüzde 20 indirimli yararlanıyor.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, 2017 yılında 7 bin 393 aileye yardım elini uzattı

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın “En Değerli Projesi” olan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, 11 komisyondaki 3 bin 500 Kadın Kent Gönüllüsü ve 717 sosyal inceleme ekibinin tespitleriyle 2017 yılında 7 bin 393 aileye yardım elini uzattı. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel projeler ile sosyal açıdan dezavantajlı kesimlerin yüzünü güldürüyor.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, yardım başvuruları ve ihbarları 717 sosyal inceleme ekibi ile inceledi. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, 2017 yılında Tuzla’da 7 bin 393 aileye yardım elini uzattı. 2017 yılında 149 çamaşır makinesi, 147 buzdolabı, 33 bulaşık makinesi, 138 set üstü ocak, 341 çekyat, 804 baza ve yatak, 486 ranza ve yatak, 80 çalışma masası, 122 beşik, 375 halı, 3 bin 214 adet çeşitli ev gereçleri yardımında bulunuldu. 692 aileye aylık, 402 aileye 2 aylık, 4 bin 145 aileye 3 aylık periyotlar halinde 19 bin 571 koli gıda ve gıda kartı yardımı yapıldı. Yıl içinde 91 bin 829 parça giyim, 152 hasta yatağı, 122 manuel ve akülü sandalye, 122 bin 651 hasta ve çocuk bezi, 27 farklı medikal malzeme, 113 bilgisayar ve laptop, 5 bin kırtasiye seti ve 500 sünnet takımı yardımında bulundu.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, 2017 yılında Sevgi İzi, Üretebilen Çocuklar Köyü’ne ilk tohum kermesi, 7. Geleneksel Engellerimiz Engel Değil gibi sosyal projeler de düzenledi. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı’nın yurt içi ve dışındaki yardım miktarı 2017 yılı sonu itibariyle 97 tıra yükseldi. Yine yıl içinde 6 park ve kamu kurumunda Akülü tekerlekli sandalye şarj istasyonunu hizmete kazandırdı.

Tuzla’ya Avrupa standartlarında modern teknolojiye sahip hastane kazandırıldı

Tuzla Devlet Hastanesi ile Tuzla Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 2017 yılında hizmete açıldı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın, ilçeye tam donanımlı bir devlet hastanesi kazandırmak için yaptığı girişimlerle ihale sürecine hazır hale getirilen ve yapımı tamamlanan 400 Yataklı Yeni Tuzla Devlet Hastanesi, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü itibariyle hizmet vermeye başladı. Yeni Tuzla Devlet Hastanesi, D-100 karayolu kenarında 48 dönümlük arazide inşa edildi. 3 blokta 53.240 m kapalı alana sahip yeni Tuzla Devlet Hastanesi’nde 30 adeti tek yataklı olmak üzere 156 hasta odası bulunuyor. 53 yataklı yoğun bakım servisi ve 46 yataklı acil servis müşahede salonu ile 400 yatak kapasiteli hastanede 13 ameliyathane, 84 poliklinik, Özel dizayn KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) Ünitesi yer alıyor. Tıbbi ve teknik donanımı ile Türkiye'de ilkleri barındıran hastanenin hizmete açılmasıyla ilçeye modern bir sağlık hizmeti kazandırılmış oldu. Hastanede 84 araçlık kapalı ve 324 araçlık açık otopark bulunuyor. TOKİ tarafından ihale edilen hastane, 73 milyara mal oldu.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın, sağlık yatırımları kapsamında ilçeye kazandırdığı 2 katlı, 20 üniteli Tuzla Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 08.08.2017 Salı günü itibariyle hizmet vermeye başladı. Tuzla ve çevre ilçelerden vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak olan merkez Kartal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne bağlı olarak hizmet veriyor.

Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu eğitime başladı

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın “Eğitim Kenti Tuzla” vizyonuyla 2017 yılında Çağrıbey Ortaokulu bahçesine ek hizmet binası, İçmeler Mahallesi’nde 6 katlı 25 derslikli ortaokul ve Atatürk İlkokulu’na kantin ve yemekhane olarak kullanılacak ek hizmet binası yaparak eğitimin hizmetine sundu. İçmeler Mahallesi’nde yaptırılan ortaokula 15 Temmuz Demokrasi Şehidi Abdullah Tayyip Olçok’un ismi verildi. Tuzla Belediyesi, 22 ilkokul, 20 ortaokul ve 18 lise olmak üzere toplam 60 okulda tadilat, bakım ve onarım ile her dönem başında temizlik hizmetini sürdürdü.

Başkan Yazıcı’dan Tepeören Mahallesi’ne 9 bin 300 tapu müjdesi

Tuzla Belediye Başkan Dr. Şadi Yazıcı, 1'inci ve 4'üncü etap imar uygulaması tamamlanan Tepeören’de 9 bin 300 tapunun hak sahiplerine dağıtıma hazır olduğunu, imar uygulaması devam eden 5'inci, 6'ncı ve 7'nci etapta 2 bin 630 tapu daha dağıtacaklarını söyledi.

24.624.349 metrekare alanda 17 İmar Uygulamasına devam eden Tuzla Belediyesi’nin 12 Adet 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, 27 Adet 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Onaylandı.

İçmeler-Aydınlı Yolu yenilendi

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, keskin dönüşleri ile görüş mesafesi daralan ve çok sayıda ölümlü trafik kazasına neden olan İçmeler-Aydınlı Yolu’nu, 35 metre karşılıklı 3 şeritli yeni bir yol yaparak devre dışı bıraktı. Yılların sorununu çözen projeyle, eskisinden daha kullanışlı ve güvenli bir yol hizmete sunuldu.

Tuzla Belediyesi tarafından yapılan Hatboyu Caddesi-Devlet Hastanesi- E5 Karayolu alt geçit yolu 2017 yılında kullanıma açıldı. Hatboyu Caddesi kavşak düzenlemesi ve Saat Kulesi yapıldı. Tersaneler Kavşağı düzenleme çalışmaları da devam ediyor.

Şifa ve Mimarsinan Mahallesi’nin Sosyal Yaşam Merkezi: Şifa Park AVM

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın vizyon projeleri arasında yer alan, Tuzla Belediyesi’nin Şifa ve Mimarsinan Mahallesi’ne sosyal yaşam merkezi kazandırmak için yaptığı Şifa Park Alışveriş Merkezi törenle hizmete açıldı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ilçe merkezine uzak olan ve yaklaşık 50 bin kişinin ikamet ettiği Şifa ve Mimarsinan Mahallesi’ne içinde düğün salonu, sinema salonları, oyun salonları, cafe ve restaurantlar, alışveriş mağazaları yer alan bir alışveriş merkezi kazandırdı. 7 katlı Şifa Park Alışveriş Merkezi’nin - 2. katında otopark ve sığınaklar, -1. katında ise 800 metrekare büyüklüğünde ve Tuzla Belediyesi tarafından işletilen 350 kişilik düğün salonu ve otopark yer alıyor.

Tuzla’da eğlencenin yeni adresi hizmete açıldı

Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı’nda bulunan Bowling Salonu ve Buz Pateni Pisti, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın söz verdiği gibi 30 Hemşehri Derneği’nin katılımıyla düzenlenen turnuva ile kapılarını hizmete açtı. Tuzla Belediyesi Bowling Salonu, bin 128 metrekare alanda 8 bantlı oyun alanı ve kafesiyle misafirlerini ağırlıyor. Tuzla Belediyesi Buz Pateni Pisti de yine aynı alanda bin 128 metrekare alanda 336 metrekare doğal, 250 metrekare suni pist ile hizmete açıldı. Tesisler pazartesi hariç her gün 12.00 - 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Tuzla Karting Park, Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı’nda hizmete açıldı

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Türkiye’nin en fonksiyonel parkı Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı’nda hız ve adrenalin tutkunlarına Tuzla Karting Parkı da hizmete kazandırdı. Tuzla Karting Park, 2017 Türkiye Karting Şampiyonası 3. Ayak 15 Temmuz Demokrasi Yarışı ile kapılarını açtı. Tuzla Karting Park’ta düzenlenen yarış, İstanbul’da 10 yıllık karting yarışı özlemini dindirdi.

Tuzlalı çocuklar ve gençlere “Bilim”sel fırsat

Tuzla’da çocuklar ve gençlerin temel bilimlere ve teknolojiye bakışını değiştirecek olan Tuzla Belediyesi Bilim Merkezi ile Planetaryum/Gözlemevi, Tuzla Bilim Şenliği ile birlikte kapılarını açtı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın bilim ve teknolojiye olan ilgisi ve yakınlığı, ilçede yeni eserlerin kurulmasına öncülük ediyor. Tuzla Belediyesi Planetaryum ve Gözlemevi, Tuzlalılar’ın evrenin derinliklerine yolculuk yapmasını, uzay bilimleri ile ilgili bilgilere daha rahat ulaşmasını sağlıyor. Planetaryumun üstünde bulunan Güneş Saati, güneşin hareketlerine göre oluşan gölgenin yardımıyla saat tayini konusunda bilgi veriyor.

Çocuklar ve gençler Tuzla Bilim Merkezi’nde Bilgisayar Kodlama, 3D Tasarım, Robotik ve Eğlenceli Elektronik, Uçak ve Roket Fiziği, Gökbilim ve Astronomi, Doğada Canlılar ve Maddeler, Arduino ile Fen Etkinlikleri ve Doğa Bilim Atölyelerinde potansiyellerini keşfetme imkanı buluyor, bilimsel konuların içeriğini öğrenip yeni teknolojik gelişmeler hakkında bilgi sahibi oluyor.

1 cami, 1 cemevi ibadete açıldı, 1 caminin yapımına başlandı

Yıldırım Ailesi ve Tuzla Belediyesi’nin ortak yapımı olan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın dedesinin ismini taşıyan Hacı Bekir Yıldırım Camisi, dualarla ibadete açıldı. Başbakan Binali Yıldırım, dedesinin adını taşıyan Hacı Bekir Yıldırım Camisi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, geçtiğimiz yıl temelini attığı Karacaahmet Dergahı Tuzla Şubesi Cemevi’nin açılışını da yıl içinde gerçekleştirdi. Tuzla Belediyesi’nin desteğiyle yapılacak Akşemseddin Camisi’nin temeli de yıl içinde dualarla atıldı.

Tuzla Belediyesi, ibadethanelerin camlarını da temizliyor

Tuzla Belediyesi, ibadethanelerin temizlik hizmetlerine 2017 yılında bir yenisini daha ekleyerek ibadethane camlarının dış yüzeylerinin temizliğini de gerçekleştirmeye başladı.

Tuzla Belediyesi, bir çok hastalık etkenini de taşıyan sivrisinekle mücadeleyi kaynağında sürdürerek doğal alanların ıslahı ve insan faktörüyle oluşan alanların da kurutulmasını sağlıyor, kaynağında ilaçlama yapıyor ve sivrisineklerin insanlara ulaşmasını önlemek için bilgilendirici faaliyetler sürdürüyor.

Tuzla’da ortak akıl uygulanıyor

“Vatandaş Patron” anlayışıyla ortak aklı harekete geçiren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 2017 yılında Aydıntepe, Şifa ve Mimarsinan, İçmeler, Orhanlı-Anadolu-Mescit-Fatih ve Orta Mahalle, Yayla, Postane ve Cami, Aydınlı, Evliya Çelebi, Tepeören ve İstasyon Mahallesi’nde Halk Meclisleri düzenledi.

Tuzla’da ilk kez 2015 yılında Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen halk oylamasında vatandaşların verdiği karar uygulandı. İstasyon Caddesi’nin sahil ile Kalekapı arasındaki bölümü araç trafiğine kapatıldı ve yayalaştırıldı. Tuzla Belediyesi, 2. halk oylamasını da İçmeler Mahallesi Ankara Caddesi Trafik Düzeni konusunda gerçekleştirdi. İçmeler Mahalle Muhtarlığı’nda düzenlenen halk oylamasına katılan 643 seçmenin 466’sı tek taraflı park yasağı uygulanması kararını aldı.

Tuzla’nın en kapsamlı istihdam seferberliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile başlayan Milli İstihdam Seferberliği’ne Tuzla Belediyesi de katıldı. “Toplum Yararına Program” kapsamında 50 kişi 6 ay boyunca istihdam edildi.

Tuzla Belediyesi öncülüğünde ilçede ilk kez İstihdam Fuarları düzenlendi. Mayıs ve Eylül aylarında düzenlenen Tuzla İstihdam Fuarları, işsizlere iş, çalışanlara da kariyer fırsatı sağladı.

Tuzla Belediyesi Pardus’a hazırlanıyor

Tuzla Belediyesi, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının daha hızlı verilmesi amacıyla e-belediyecilik hizmetlerine 2017’de e-ruhsat işlemlerini de dahil etti.

Tuzla Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kullanılması talimatını verdiği milli işletim sistemi Pardus’a geçiş sürecinde altyapısını hazırlıyor. Tuzla Belediyesi, Türkiye’de kabul edilen 60 Erasmus projesinden biri olan “Avrupa Turizminde Mesleki Eğitim ve Öğretimde Kredi Transferi Sistemi (ECVET) ile Termal Spa Terapisti Mesleki Yetkinlik Profili Oluşturulması” projesi paydaşlığına da devam ediyor.

Mimari projelerin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgi Sistemi’ne entegrasyonunu sağlayan ilk belediye, e-eksper uygulamasını gerçekleştiren tek belediye olan Tuzla Belediyesi, e-arşivcilik hizmetlerini arşivcilik günü etkinliklerinde tanıttı.

Tuzla’da parklar ve okullar güven altında

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın seçim vaatleri arasında yer alan Güvenli Park Projesi, madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında içine Güvenli Lise Projesi’ni de alarak genişledi. Tuzla Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarda, çocuklar ve gençlerin okullarında ve parklarda güven içinde vakit geçirebilmesi için 18 lise ve 7 parka güvenlik kamerası yerleştirildi. Proje kapsamında parklar ve liselerdeki kamera kayıtları, internet bağlantısı ile Tuzla Belediyesi’ne aktarılıyor ve istenildiğinde Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ile paylaşılıyor.

Tuzla halkı Ramazan’ın bereketini paylaştı

Tuzla Belediyesi, ramazan ayında 17 mahalle ve 5 sitede toplam 80 bin kişilik sokak iftarı düzenledi. 20 hemşehri derneği, Tuzla Marina’da Hemşehri Dernekleri Platformu’na tahsis edilen çadırda kendilerine ayrılan günlerde hemşehrileriyle iftar sofrasında bir araya geldi. 9 bin 250 kişi aynı sofrayı paylaşanların kardeşliğini yaşadı. Tuzla Belediyesi, Ramazan’ın manevi iklimini ve ruhunu yaşatan etkinlikleri 2017 yılında Tuzla Marina’da düzenledi.

Yüzlerce programla binlerce kişiye ulaşıldı

Tuzla Belediyesi, 2017 yılında Çanakkale Ruhu Tuzla’da-5, 2. Tuzla Kariyer Günleri, Genel Türk Tarihi Çalıştayı, Nefret Suçlarıyla Mücadele Çalıştayı, Tuzla Belediyesi Eğitim Birimleri, Bahar Şenliği, 2. Okul Öncesi Eğitim Şenliği, Akıl ve Zeka Oyunları, Tuzla'nın Yıldızlarına Altın Yağmuru, Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası Eleme Grubu yarışmaları, Tuzla Belediyesi ve 22 hemşehri derneği işbirliğiyle düzenlenen 7. Geleneksel Tuzla’dan Anadolu’ya Kültürler Buluşması, “Anne Oluyorum” eğitim programı, Ezbere Hadis Okuma Yarışması, Liseler Arası Tiyatro Festivali, Tuzla Belediyesi Genç Gönüllüler Ligi, Tuzla Belediyesi 2. Sokak Oyunları Olimpiyatı, Genç Gönüllüler Ligi, Tuzla’da Spor Zamanı, Tuzla 3. Geleneksel Şehir ve Çocuk konulu fotoğraf yarışması, LYS adaylarına boğaz turu, 7 Bölge 7 Renk Kültür Sanat Kampı, Tuzla Belediyesi Yaz Okulları, Açık Hava Sinema Günleri ile binlerce kişinin katıldığı, eğlendiği, düşündüğü ve ürettiği sosyal, kültürel, sportif etkinlikler düzenledi.

Tuzla sahiline modern görünüm kazandırılıyor

Tuzla sahilinde Tuzla Marina’nın ardından bir vizyon proje daha hizmete hazırlanıyor. Tuzla sahilinde yapılan peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları ile ilçenin vizyonuna yeni bir görsel şaheser kazandırılıyor. Tuzla sahil düzenleme projesi yüzde 70 oranında tamamlandı. Projenin İDO iskelesi ile Tuzla Marina arasındaki yaya yolu düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan 60 bin metreküp atıksu taşıma kapasitesiyle 90 bin kişiye hizmet verecek olan Akfırat Atıksu Tüneli’nde de kazı tamamlandı ve ilk ışık göründü.

Tuzla’da geri dönüşüm bilincini arttıran örnek bir proje daha uygulanıyor

Tuzla Belediyesi ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği işbirliğiyle hazırlanan Geri Dönüşüm Mobil Eğitim Aracı, okullar ve meydanlarda Tuzla halkını bilinçlendiriyor. Tuzla Belediyesi, park ve bahçe hizmetlerinde ihtiyaç duyduğu üretim toprağını hafriyat toprağını toprak eleme makinesinde eleyerek elde ediyor. Elenen toprak, dal öğütme makinesinin öğüttüğü materyaller ile karıştırılarak organik madde oranı ve kalitesi artmış toprak meydana getiriliyor.

Başkan Yazıcı, 2 yeni halk pazar kazandırdı

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın girişimleriyle Emlak Konutları ve Şehriyaz Konutları’nın kesiştiği Aydınlı Mahallesi Esra Sokak’ta her hafta cuma günü halk pazarı kurulmaya başlandı. Tuzla Belediyesi Aydınlı Mahallesi Aydınlık Caddesi üzerindeki halk pazarını da yine aynı mahallede Gülçin ve Göktepe Sokak arasındaki yeni Pazar alanında hizmete kazandırdı.

Başkan Yazıcı, 2017 yılında 4 ödülle ödüllendirildi

Tuzla Belediyesi, AK Parti 6. ‘Yerel Yönetimler Arası Proje Yarışması’nda ‘Tuzla Marina' projesi ile Kent Ekonomilerine Katkı Projesi dalında birincilik ödülünü kazandı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ödülünü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

7'nci Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri kapsamında Marmara Bölgesi’ndeki belediyeler tarafından 2015 veya 2016 yılı içinde başlatılan, uygulamaya konulan veya tamamlanan 262 proje başvuruda bulundu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın “Gönül Hanem” isimli projesi, sosyal belediyecilik kategorisinde ödül kazandı.

İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen ve 1 ay süren 1’inci Türkiye Altın Marka Ödülleri halk oylamasında Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Yılın Belediye Başkanı seçildi. Tuzla Belediyesi, Altın Kentler Platformu tarafından Golden City Awards 2017 yarışmasında 2017 Yılı En Başarılı İlçe Belediyesi seçildi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın vizyon projeleri ve toplumun sosyal açıdan dezavantajlı tüm kesimlerini kucaklayan sosyal belediyecilik hizmetleri ödül getirdi.