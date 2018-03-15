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Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde kaza

Tuzla Organize Sanayii Bölgesi'nde bir depodaki raflar işçilerin üzerine düştü: 4 işçi yaralı

Tuzla Organize Sanayi Bölgesinde kaza

15 Mart 2018 10:18
Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde kaza - Tıkla İzle

Tuzla Organize Sanayii Bölgesi'nde özel bir şirkete ait depodaki raflar işçilerin üzerine düştü. Rafların altında kalan 4 işçiden 3'ü diğer işçilerin yardımıyla, 1'i ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Tuzla Organize Sanayii Bölgesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Özel bir şirkete ait olan ve çeşitli malzemelerin koyulduğu depoda bulunan büyük raflar henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı düştü. 4 işçi düşen rafların altında kaldı. İşçilerde 3'ü diğer işçilerin yardımıyla kurtarılırken 1'i ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralı işçiler tedavi edilmek üzere çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.  

 

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