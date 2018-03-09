Diğer
Kategoriler

Tuzla sahilinde erkek cesedi bulundu

Tuzla sahilinde bir erkek cesedi bulundu.

Tuzla sahilinde erkek cesedi bulundu

09 Mart 2018 20:28
Tuzla sahilinde erkek cesedi bulundu - Tıkla İzle

Olay, saat 18.00 sıralarında Tuzla Postane Mahallesi’nde bulunan sahilde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde sahilde yürüyen vatandaşlar denizde erkek cesedi görmesi üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri deniz polisinin yardımıyla cesedi tekneyle kıyıya çıkardı. Ekiplerin yaptıkları incelemelerin ardından cesedin 19 yaşında Furkan Yıldırım’a ait olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından cenaze Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. 

Metin Başar - Cenk İşver

Etiketler: ceset, tuzla

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç