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Tuzla Yaşlılar Merkezi'ndeki kadınlardan Bingöllü öğrencilere atkı, bere, eldiven

Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi’ndeki kadınlar tarafından örülen 50 adet atkı, bere ve eldiven Bingöllü öğrencilere gönderiliyor.

Tuzla Yaşlılar Merkezindeki kadınlardan Bingöllü öğrencilere atkı, bere, eldiven

12 Şubat 2018 15:59

Ördükleri eldivenleri Karaçubuk İlk ve Ortaokul öğrencilerine hediye eden yaşlı kadınlar, paketlerin içerisine de kendi yazdıkları notları bıraktı. Yaşlılar ile genç kuşağı birleştirici bir proje kapsamında örülen atkı, bere ve eldivenler yaşları 6 ile 14 arasında değişen öğrencilere gönderilecek.

Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi’ni ziyaret eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın eşi Dr. Fatma Yazıcı, “Biz yaşlılar ile genç kuşağı birleştirici bir proje yapmak istedik. Yaşlılarımız da çok büyük bir hevesle kabul ettiler. Gençlerimiz, çocuklarımız için neler yapabiliriz diye düşündük. Kadınlarımız gençlere atkı, bere ve eldiven örmenin ellerinden geleceğini söylediler. Biz de yaşlılarımıza, çınarlarımıza seve seve katkıda bulunmak istedik. Destek vererek ve onların da emeğiyle birlikte bu birlikteliği sağlamış olduk. Üstelik paketlere kendi içlerinden gelen yazıları da yazdılar. Böylece gönülden gönüle bir köprü kurmuş olduk. Bizi çok mutlu eden bir proje oldu” dedi. 

Mustafa Biçer

 

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