Diğer
Kategoriler

Tuzla'da 10 numara yağ imalathanesine baskın: 2 gözaltı

Tuzla'da kaçak akaryakıt imalatı yapan bir iş yerine baskın yapan polis ekipleri iki kişiyi göz altına alırken, 10 numara yağ olarak bilinen 36 Bin litre ham yağ ele geçirdi.

Tuzlada 10 numara yağ imalathanesine baskın: 2 gözaltı

09 Kasım 2017 16:20

Polis ekipleri, Tuzla Orhanlı Sanayi Bölgesinde bir iş yerinde kaçak akaryakıt imalatı yapıldığını tespit etti. Yapılan tespitin ardından polis ekipleri bugün iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, iş yerinde 3 adet tank içerisinde yaklaşık 36 Bin litre 10 numara yağ olarak bilinen işlenmemiş ham yağ ele geçirdi. Ayrıca, 2 Bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ve aynı iş yerinin içerisinde bulunan fiber tank içerisinde tahmini 200 litre karışımlı akaryakıta el koyuldu.

İş yerinde aramalar devam ettiği sırada, içeriye kapalı kasa bir kamyonet girdi. Kamyoneti durdurarak kontrol eden polis ekipleri, daha önce de kullanılmış olan 100 tane yağlı teneke buldu. ayrıca yine kamyonette bulunan ve içerisinde karışımlı akaryakıt olduğu tespit edilen 20 adet 12 litrelik tenekeye de el konuldu.
operasyon kapsamında, Z.D ve A.Y isimli 2 kişi gözaltına alındı. 

Cenk İşver

Etiketler: tuzla

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç