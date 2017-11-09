Tuzla'da 10 numara yağ imalathanesine baskın: 2 gözaltı

Polis ekipleri, Tuzla Orhanlı Sanayi Bölgesinde bir iş yerinde kaçak akaryakıt imalatı yapıldığını tespit etti. Yapılan tespitin ardından polis ekipleri bugün iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, iş yerinde 3 adet tank içerisinde yaklaşık 36 Bin litre 10 numara yağ olarak bilinen işlenmemiş ham yağ ele geçirdi. Ayrıca, 2 Bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ve aynı iş yerinin içerisinde bulunan fiber tank içerisinde tahmini 200 litre karışımlı akaryakıta el koyuldu.

İş yerinde aramalar devam ettiği sırada, içeriye kapalı kasa bir kamyonet girdi. Kamyoneti durdurarak kontrol eden polis ekipleri, daha önce de kullanılmış olan 100 tane yağlı teneke buldu. ayrıca yine kamyonette bulunan ve içerisinde karışımlı akaryakıt olduğu tespit edilen 20 adet 12 litrelik tenekeye de el konuldu.

operasyon kapsamında, Z.D ve A.Y isimli 2 kişi gözaltına alındı.

Cenk İşver