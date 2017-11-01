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Tuzla'da alev alan yakın tankeri patladı: 3 yaralı

Tuzla'da bir akaryakıt istasyonunda yakıt tankeri yakıtını boşalttığı sırada alev aldı. Alev alan tankerde bir süre sonra patlama meydana gelirken olayda 3 kişi yaralandı.

Tuzlada alev alan yakın tankeri patladı: 3 yaralı

01 Kasım 2017 13:19
Tuzla'da alev alan yakın tankeri patladı: 3 yaralı - Tıkla İzle

Olay, Tuzla'da Rauf Orbay Caddesi üzerinde bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakıt tankeri yakıtını boşalttığı esnada alev aldı. Henüz belirlenemeyen bir bir sebepten dolayı alev alan tanker bir süre sonra patladı. Olayda can kaybı yaşanmazken 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri devam ediyor.

Yakıt tankerinin akaryakıt istasyonun alev alması paniğe neden oldu. Alevlerin istasyona sıçramasından korkan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. Yakıt tankerinde çıkan yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.

Konula ilgi yetkililerden gelen açıklamada ise, “Tuzla'da akaryakıt istasyonunda akaryakıt tankerinde meydana gelen yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Söndürme çalışmaları esnasında hafif yaralanan 2 itfaiyeci ve bir işyeri çalışanı tedavi altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor” denildi.

Akaryakıt istasyonunda çalışan görgü tanığı Kadir Tezel, “Tanker alev aldı. Müdahale ettik yangın tüpleriyle ama başarılı olamadık. Bir tane yaralımız var. Yüzü yandı, alev yüzüne geldi. Ambulansla hastaneye kaldırıldı” dedi. 

Harun Basat - Mustafa Biçer

 

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