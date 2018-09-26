Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı!

Tuzla Tepeören Mahallesi Eski Ankara Asfaltı Caddesi Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir akü fabrikasında yangın çıktı. İçinde kimyasal maddelerin bulunduğu fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangına ilk müdahaleyi Organize Sanayi bölgesinin itfaiye ekipleri yaptı. Ekipler tarafından fabrikada bulunan işçiler kısa sürede tahliye edildi.

Fabrikadan yükselen yoğun dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülebilirken olay yerine çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri fabrika çevresinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bulundu.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan yangında zarar gören fabrikanın son durumu da havadan görüntülendi.

Mustafa Esen - Metin Başar - Mustafa Biçer



