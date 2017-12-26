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Tuzla'da kokuya neden olan kimyasal maddenin türü belli oldu

Tuzla'da birçok vatandaşı hastanelik eden kaçak kimyasal maddenin metal ve tekstil sektöründe kullanılan Tetrachior cezhene ve Tricholoro ethene maddesi olduğu öğrenildi.

Tuzlada kokuya neden olan kimyasal maddenin türü belli oldu

26 Aralık 2017 13:57

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kimyasal maddeyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Dün Tuzla ilçesinde bulunan bazı mahalleleri etkileyen yoğun kokunun atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı kesinlik kazandı. İSKİ'nin yaptığı laboratuvar incelemesi sonuncu metal ve tekstil sektöründe kullanılan Tetrachior cezhene ve Tricholoro ethene maddesi olduğu belirlendi. Soruşturma sürdürülüyor.”

İSKİ'DEN DE AÇIKLAMA YAPILDI

İSKİ, kokuya metal ve tekstil sektöründe kullanılan kimyasalın yol açtığını duyurdu.

 

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