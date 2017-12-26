Tuzla'da paniğe neden olan kokuya ilişkin soruşturma başlatıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla’da dün akşam saatlerinde etkili olan kokuya ilişkin “çevrenin kasten kirletilmesi” ve “kasten yaralama” suçlarından soruşturma başlattı.

Tuzla’da İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane mahallelerinde etkili olan kokunun, bir firmaya ait özel vidanjör tarafından bu mahallelerin 2 kilometre ötesinde Şifa Mahallesi Patlayıcı Maddeler Yolu Caddesi üzerinde bulunan ve İSKİ tarafından kapatılan kanalizasyon sistemine boşaltılan kimyasal atıktan kaynaklandığı belirtildi.

Kokudan etkilenen 97 kişinin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı, 62 kişinin bugün sabah saatlerinde taburcu edildiği kaydedilirken, 35 kişinin ise tedbir amaçlı hastanede tedavi altında tutulduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekiplerinin kimyasal kokunun kaynağını belirlemek için kamera kayıtlarını inceleme altına aldığı belirtildi.

Gamze Erdemir

