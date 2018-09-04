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Tuzla'da 'patlama'

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde bir iş yerinde hava basınçlı patlama yaşandı. Olayda bir işçi hayatını kaybederken, bir işçi ise yaralandı.

Tuzlada patlama

04 Eylül 2018 15:02

Edinilen bilgilere göre olay Tepeören Mahallesi'nde bulunan Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iş yerinde yaşandı. Paslanmaz bağlantı parçaları üreten iş yerinde, üretim esnasında hava basınçlı patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. Olayda yaralanan Ramazan Ulu ve Yavuz Yıldız isimli işçiler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Ramazan Ulu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis olay yerinde inceleme başlattı. 

Cenk İşver
 

 

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