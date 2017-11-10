Tuzla’da sahte içki imalathanesine baskın

Olay, 29 Ekim günü Tuzla Evliya Çelebi Mahallesinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle içerisinde kaçak ve sahte alkol imalatı olduğu ve yapılan alkollerinde 34 NB 5545 plakalı araçla piyasaya dağıtıldığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Sahte alkol imalathanesini izlemeye alan polis ekipleri 29 Ekim günü akşam saatlerinde işyerine baskın düzenledi. Baskın sırasında işyerinde olan Ö.Ç., E.P. ve C.B isimli şüpheli şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşyerinden yoğun alkol kokusu alan polis ekipleri iş yerinde arama çalışması yaptı. Yapılan aramalarda değişik renklerde çok sayıda alkol sıvısı ile birlikte dolu vaziyette değişik markalarda alkol çeşitleri ve boş şişeler ele geçirildi.Öte yandan operasyon polis kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Cenk İşver