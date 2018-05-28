Tuzla’da ticari taksi motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Tuzla Aydınlı yolunda meydana geldi. İddialara göre, 34 TFS 95 plakalı ticari taksi, 55 TL 033 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan Samet Ertürk yola fırladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları tüm müdahalelere rağmen Samet Ertürk (23) hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü Bayram Aydın hastaneye kaldırıldı. Taksi sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.