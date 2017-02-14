Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde etkinlik düzenledi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı ile konuklar, Yaşlılar Merkezi’nde büyüklerimizin sevgi dolu yıllarının hatıralarına kulak verdi. Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi’nin şubat ayında doğan sakinlerinin doğum günü, etkinlikte kesilen pasta ile kutlandı.

“Yaşlılar Merkezi’nde çok mutluyuz”

Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi gönüllüsü Hümeyra Kaya, “Yaşlılar Merkezi’nde bulunmaktan, buradaki güzellikleri yaşamaktan dolayı çok mutluyuz” dedi.

Tuzla Belediye Yaşlılar Merkezi’nin en büyüğü Latife Kızıltaş da konukları her zamanki gibi sevgi dolu sözleriyle selamladı. Tuzla Rumeliler Derneği Üyesi ve Yaşlılar Merkezi’nin sakinlerinden Münire Sivri de konuşmasında, “Başkanım, dernekte yaşlıların bir arada olabileceği bir yer için konuşmuştuk. Siz bu fikri gerçekleştirdiniz. Size yaptıklarınız için teşekkür ediyorum. burada olmaktan dolayı çok memnunuz ve mutluyuz” şeklinde konuştu.

“Evliliğin temeli fedakarlıktır”

Aynı yastıkta 50. yılı geride bırakan Hatice-Hasan Doğan çifti, tanışma hikayelerinden başlayarak hayat hikayelerini konuklarla paylaştı. Eşiyle görücü usulüyle 40 gün içinde evlenen Hatice Doğan, “4 çocuk, 5 torun sahibiyiz. 50 sene bir yastığa baş koyabilmek çok güzel bir duygu. Bütün gençlerimize, herkese naçizane tavsiyemi sunuyorum. Ve herkese de mutluluklar diliyorum. Gençlere tavsiye ediyorum. Saygı, huzur, sadakat ve özveriyi elden kaçırmasınlar. Evliliğin temeli fedakarlıktır” dedi.

“Sevgiyle kalıp sevgiden ayrılmayın”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da, büyüklerimiz için “Sizler bizim hafızamızsınız, geçmişimizsiniz, geleceğe dair teminatlarımızsınız” sözlerini kullandı. Büyüklerimize sevgi ve saygısını ifade eden Başkan Yazıcı, “Sizlerle yapmış olduğumuz her türlü organizasyon ve her türlü buluşmada kendimizi yeniden buluyoruz. Geleceğimize daha güvenle bakıyoruz ve geçmişimizle onur duyuyoruz. Kökenimizle gurur duyuyoruz. Sizlerle onurlanıyoruz, gururlanıyoruz. Bu mekanı yapmak kolay ama içinde gerçekten güzel dostlukların, arkadaşlıkların, güzel zaman geçiren sizlerin bu mekana anlam katmaları bize ayrıca bir mutluluk veriyor” dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ailelerin toplum yaşamının temelini oluşturduğunu, toplumsal gelişimin sağlanması için sosyal ve kültürel etkinliklere verdikleri önemden bahsetti. Başkan Yazıcı, “Ülkemizin ve milletimizin asıl bekasını ve geleceğini oluşturan en önemli kudretimizin birlik ve beraberliğimiz olduğuna inanıyoruz. Bizim insanlarımızın nasıl düşündükleri, nasıl yaşadıkları, nerden geldikleri, kökenlerinin, mezheplerinin, meşreplerinin Sizlerin bizlere vermiş olduğu o maddi ve manevi güç ile beraber bu ülkeyi biz sizlerden emanet alıyoruz. Geleceğe de daha iyi emanet edebilmek için birlik ve beraberliğimizi güçlü ve geleceğe dair umutla taşımak zorundayız. Sizin etrafınıza yaydığınız o güzel sinerji, hoş sedayla birliğimizi, beraberliğimizi koruyacağız. Ülkemizin geleceğini hep beraber en güzel şekilde daha iyisini arzu ederek çizmeye çalışacağız. Sevgiyle kalıp sevgiden ayrılmayın. Allah sevgi ve sevgili eksikliğini kimseye vermesin. Dünyadaki gerginlik ve savaşları, ülkemizin bundan etkilendiğini gördüğümüz zaman tek eksikliğin sevgi olduğunu inanıyoruz. İnsanlar birbirilerini sevmeli ve sevdikçe de bu kardeşliğin birlikteliğin büyüyeceğine inanıyoruz” dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı, Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi sakinlerine kırmızı gül ve kahve setinden oluşan hediyeler verdi.

