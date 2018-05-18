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Tuzla’daki kimyasal koku soruşturmasında 8 gözaltı

Tuzla’da çok sayıda kişinin etkilenmesine yol açan kimyasal kokuya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 4 kamyon şoförü, 3 şirket yöneticisi ,1 mühendis gözaltına alındı.

Tuzladaki kimyasal koku soruşturmasında 8 gözaltı

18 Mayıs 2018 10:43

Tuzla’da 97 kişinin etkilenmesine neden olan kimyasal kokuya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 4 kamyon şoförü, 3 şirket yöneticisi, 1 mühendis olmak üzere 8 kişi gözaltına alındı. 

Tuzla’da 25 Aralık 2017 tarihinde 4 mahallede etkili olan ve kapatılan kanalizasyon sistemine boşaltılan kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edilen kokuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında 4 kamyon şoförü, 3 şirket yöneticisi ve 1 mühendis gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilmesi bekleniyor.
Olayın geçmişi 

Tuzla’da 25 Aralık tarihinde İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane mahallelerinde etkili olan kokunun, bir firmaya ait özel vidanjör tarafından bu mahallelerin 2 kilometre ötesindeki Şifa Mahallesi Patlayıcı Maddeler Yolu Caddesi üzerinde bulunan ve İSKİ tarafından kapatılan kanalizasyon sistemine boşaltılan kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edilmişti. Kokudan etkilenen 97 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. 

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, etkili olan kimyasal kokuya ilişkin “çevrenin kasten kirletilmesi” ve “kasten yaralama” suçlarından soruşturma başlatmıştı.  

Gamze Erdemir

 

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