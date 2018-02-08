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Tuzla’daki kimyasal kokunun nedeni belli oldu

Tuzla’da 97 kişinin etkilenmesine neden olan kimyasal kokunun kapatılan kanalizasyona 4 vidanjör tarafından boşaltılan kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edildi.

Tuzladaki kimyasal kokunun nedeni belli oldu

08 Şubat 2018 16:26

Tuzla’da 25 Aralık tarihinde 4 mahallede etkili olan ve kapatılan kanalizasyon sistemine boşaltılan kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edilen kokuya ilişkin Adli Tıp Raporu açıklandı. Kimyasalların hangi vidanjörlerden boşaltıldığının tespit edilmesine ilişkin raporda, 20’nin üzerinde vidanjörden numune alındığı, 4 vidanjörden alınan örneklerle olay yerinden alınan örneklerin uyuştuğu kaydedildi.

Kimyasallardan bazıları insan sağlığına zararlı

Kanalizasyona çok sayıda kimyasal atığın döküldüğünün vurgulandığı raporda, bu kimyasallardan bazılarının insan sağlığına zararlı olduğu belirtildi. Öte yandan, kokudan etkilenen kişilerde hayati tehlike oluşup oluşmadığı yönünde yeni bir rapor alınması bekleniyor.

Tuzla’da 25 Aralık tarihinde İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane mahallelerinde etkili olan kokunun bir firmaya ait özel vidanjör tarafından bu mahallelerin 2 kilometre ötesinde Şifa Mahallesi Patlayıcı Maddeler Yolu Caddesi üzerinde bulunan ve İSKİ tarafından kapatılan kanalizasyon sistemine boşaltılan kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edilmişti. Kokudan etkilenen 97 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, etkili olan kimyasal kokuya ilişkin “çevrenin kasten kirletilmesi” ve “kasten yaralama” suçlarından soruşturma başlatmıştı. 

Gamze Erdemir

 

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