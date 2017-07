Tuzla'nın Demokrasi Şehitleri ve Gazileri, Çatışmaların Yaşandığı Orhanlı Gişeleri’nde Anıldı

15 Temmuz destanının 1'inci yıl dönümünde TEM otoyolu Orhanlı Gişeleri’nde şehitler ve gaziler için anma programı düzenlendi. Tuzla Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Sebahattin Demirci, Tuzla Müftüsü Aşır Durgun, çatışmada yaralanan demokrasi gazileri Osman Nuri Esen ve Erhan Koca ile şehit aileleri katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Tuzla Müftüsü Aşır Durgun’un okuduğu dualarla şehitler ve gaziler anıldı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, anma programında yaptığı konuşmada 15 Temmuz ruhunu unutmayacaklarını, unutturmayacaklarını vurguladı. Vatan, millet ve bayrak sevdalılarının her zaman yeni destanlar yazmaya hazır olduğunu belirten Başkan Yazıcı, “15 Temmuz destanının yazıldığı mekanlardan bir tanesinde sizlerle birlikteyiz. Bundan sonra üzerimize düşen görev 15 Temmuz ruhunu yaşatmak, asla unutmamak ve unutturmamaktır. Bundan sonra da böyle bir kalkışma yada böylesine haince bir girişimde bulunacak olanlara her zaman buralarda, bu meydanlarda, bu devletin her karış toprağında 15 Temmuz destanından daha büyük destan yazacak olan vatan, millet, bayrak sevdalılarımızın olduğunu her zaman anlatmak için bir arada bulunacağız. O gece hainler burada engellendi ve Tuzla merkezine doğru gelemediler. Burada şehitlerimiz ve gazilerimiz oldu. Allah bir daha o günleri bize yaşatmasın. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum, gazilerimize şükranlarımı sunuyor, acil şifalar diliyorum. Allah'ım bir daha bize o günleri yaşatmasın, yaşatmaya kalkanlara da fırsat vermesin” dedi.

"Binlerce destan yazdık, hainlere karşı yine destanlar yazarız"

Tuzla Kaymakamı Ali Rıza Çalışır da her haine karşı milletimiz dimdik durmaya hazır olduğunu söyledi. Kaymakam Çalışır, “Millet olarak tarih boyunca bu aziz milletin canıyla, kanıyla, fedakarlığıyla binlerce destan yazdık, yazmaya devam ediyoruz. Bunun son örneğini de 15 Temmuz'da hep beraber yazdık. İşte bu büyük destanın yazıldığı noktalardan birisi de burası. Biz de onların hatırasını sıcak tutmak, gönlümüzden hiç çıkarmadığımız duyguları mekanın bizzat kendisinde taşımak üzere burada bulunuyoruz. Bu destanı yazan aziz şehitlerimize rahmet, onların muhterem ailelerine sabırlar, gazilerimize şifalar diliyorum. İçimizdeki hainler bitmiyor, dışarıdan gelen hainler bitmiyor. Devam edecek ama bu millet 7’den 70’e kadınıyla, erkeğiyle dimdik burada. Ülkemize, milletimize yapılacak her saldırıda bir kez daha destanımız yazar, onları tarihin karanlıklarına gömeriz” şeklinde konuştu.