TUZLASPOR 0-0 GALATASARAY

(Maç saat 20:30'da başlayacaktır)

İŞTE İKİ TAKIMIN İLK 11'İ:

Galatasaray: Cenk, Cavanda, Semih, Chedjou, Linnes, Hamit, de Jong, Yasin, Bruma, Josue, Kerem Çalışkan

Tuzlaspor: Bekir, Ferhat, Bülent, Volkan, Orkun, Sadık, Arif, Doğan, Tuncay, Kıvanç, Ozan

GALATASARAY TUZLASPOR ZTK MAÇI

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Tuzlaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Tuzlaspor Galatasaray maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Alper Ulusoy'un yöneteceği mücadele, ATV kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray'da tatil, kupa maçından sonra başlayacak

Spor Toto Süper Lig'e 16. hafta maçlarının ardından ara verilirken, Galatasaray'da Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'la yapılacak maç öncesi hiçbir oyuncuya izin verilmedi. Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4. haftasında 28 Aralık Çarşamba günü Tuzlaspor'a konuk olacak sarı-kırmızılı ekipte oyuncular, bu müsabakanın ardından kısa bir tatile çıkacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

Dün

12.30 24 Erzincanspor - Elazığspor

14.00 Kırklarelispor - Gaziantepspor

16.30 Sivasspor - Yeni Amasyaspor

18.30 Çaykur Rizespor - Sancaktepe Belediyespor

20.30 Beşiktaş - Boluspor

Bugün

12.00 Darıca Gençlerbirliği - Kayserispor

14.30 İnegölspor - Kasımpaşa

16.00 Atiker Konyaspor - Gümüşhanespor

17.00 Akhisar Belediyespor - Ümraniyespor

18.00 Göztepe - Medipol Başakşehir

20.30 Tuzlaspor - Galatasaray

Yarın (29 Aralık Perşembe)

14.30 Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler

16.00 Şanlıurfaspor - Osmanlıspor

16.30 Bursaspor - Aydınspor 1923

18.00 Kızılcabölükspor - Trabzonspor

20.30 Fenerbahçe - Menemen Belediyespor