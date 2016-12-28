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Tuzlaspor Galatasaray maçı kaç kaç? CANLI ATV İZLE.. GS Tuzla ZTK maçı geniş özet ve golleri izle

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nun 4. haftasında bu akşam Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Tuzlaspor'a konuk oluyor...

Tuzlaspor Galatasaray maçı kaç kaç? CANLI ATV İZLE.. GS Tuzla ZTK maçı geniş özet ve golleri izle

28 Aralık 2016 19:55

TUZLASPOR 0-0 GALATASARAY

(Maç saat 20:30'da başlayacaktır)

 

İŞTE İKİ TAKIMIN İLK 11'İ:

Galatasaray: Cenk, Cavanda, Semih, Chedjou, Linnes, Hamit, de Jong, Yasin, Bruma, Josue, Kerem Çalışkan

Tuzlaspor: Bekir, Ferhat, Bülent, Volkan, Orkun, Sadık, Arif, Doğan, Tuncay, Kıvanç, Ozan

GALATASARAY TUZLASPOR ZTK MAÇI

CANLI ONLİNE ATV İZLE

 

Tuzlaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Tuzlaspor Galatasaray maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Alper Ulusoy'un yöneteceği mücadele, ATV kanalından canlı olarak yayınlanacak. 

Galatasaray'da tatil, kupa maçından sonra başlayacak

Spor Toto Süper Lig'e 16. hafta maçlarının ardından ara verilirken, Galatasaray'da Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'la yapılacak maç öncesi hiçbir oyuncuya izin verilmedi. Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4. haftasında 28 Aralık Çarşamba günü Tuzlaspor'a konuk olacak sarı-kırmızılı ekipte oyuncular, bu müsabakanın ardından kısa bir tatile çıkacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

Dün
12.30 24 Erzincanspor - Elazığspor
14.00 Kırklarelispor - Gaziantepspor
16.30 Sivasspor - Yeni Amasyaspor
18.30 Çaykur Rizespor - Sancaktepe Belediyespor
20.30 Beşiktaş - Boluspor

Bugün 
12.00 Darıca Gençlerbirliği - Kayserispor
14.30 İnegölspor - Kasımpaşa
16.00 Atiker Konyaspor - Gümüşhanespor
17.00 Akhisar Belediyespor - Ümraniyespor
18.00 Göztepe - Medipol Başakşehir
20.30 Tuzlaspor - Galatasaray

Yarın (29 Aralık Perşembe)
14.30 Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler
16.00 Şanlıurfaspor - Osmanlıspor
16.30 Bursaspor - Aydınspor 1923
18.00 Kızılcabölükspor - Trabzonspor
20.30 Fenerbahçe - Menemen Belediyespor 

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