Tuzlaspor'a Akhisar'dan genç santrfor

Santrfor mevkiinde oynayan Tuzlaspor'un yeni futbolcusu Bertuğ 2006 -2014 yıllarında Kartalspor forması giyerken, geçen sezonun ilk yarısında Akhisar Belediyespor'a transfer oldu. Ardından Amedspor'a kiralanan oyuncu forma giydiği 12 maçta 2 gole imza attı. Akhisar Belediyespor'dan 1 seneliğine kiralanan Bertuğ, Tuzlaspor'un kampına dahil oldu. Başkan Murat Erdoğan santrfor transferi konusunda çalışmalara devam ettiklerini ve Erzurum kampına iki oyuncu daha dahil etmek için çalıştıklarını söyledi.