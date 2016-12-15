Alman spor kulübü Bayern Münih yönetim modelinin Türkiye’deki ilk örneğini Tuzlaspor gerçekleştirdi. 4 yılda 3 şampiyonluk ve 2014 Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 takım arasında kalma başarısı ile dikkatleri üzerine çeken ve Türkiye 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Tuzlaspor, Türk spor tarihinde bir ilkin de öncüsü oldu. Ümit Davala, Yıldıray Baştürk, Ömer Erdoğan, Cihan Haspolatlı ve Murat Erdoğan, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı, Tuzlaspor Kulübü Başkanı Ahmet Çabuk ile prensipte anlaşarak el sıkıştı. Şehir dışında bulunan Yıldıray Baştürk görüşmeye katılamadı. Dostlarına manevi destek olmak amacıyla Tuzla’ya gelen Galatasaraylı futbolcu Hamit Altıntop, görüşmeye şahitlik etti. Sporcular, mavi-beyazlı ekibin ilk olağanüstü kongresinde takımın yönetimini devralacak.

Tuzlaspor, son yıllarda adını Türkiye’ye duyurdu

1954 yılında kurulan Tuzlaspor, 2011 yılından itibaren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın önderliğinde oluşturulan ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Çabuk başkanlığında kurulan yönetimle göreve devam etti. 2011-2012 sezonu sonunda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele etme hakkını elde eden Tuzlaspor, 2012-2013 sezonunda Bölgesel Amatör Lig 11. grupta şampiyon olarak tarihinde ilk kez TFF 3.Lig'e yükseldi. 2014-15 Türkiye Kupası'nda son 16`ya kalarak adını duyurdu. 2014-15 3. Lig 1. Grupta bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek tarihinde ilk kez TFF 2. Lig'e yükseldi.