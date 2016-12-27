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Tuzlaspor'un yeni yönetiminden mesaj

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da eski futbolcuların yer aldığı yeni yönetim bir mesaj yayımladı.

Tuzlasporun yeni yönetiminden mesaj

27 Aralık 2016 10:51

Tuzlaspor'un geçtiğimiz günlerde yapılan olağanüstü genel kurulunda futbolculuk kariyerinde Süper Lig'de birçok ekipte forma giyen Murat Erdoğan başkan seçildi. Murat Erdoğan başkanlığındaki yeni yönetimde, Ümit Davala, Ömer Erdoğan, Cihan Haspolatlı, Yıldıray Baştürk gibi isimler yer aldı. Yönetimden bugün yapılan açıklamada, Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen bu projeye çok önem verildiği belirtilerek, Türk futboluna örnek olacak işlere imza atılmak istendiği vurgulandı.

Tuzlaspor'un yeni yönetiminden yapılan açıklama şöyle:

"Bilindiği üzere Tuzlaspor için bir süredir yapmış olduğumuz görüşmeler, Sayın Başkan Şadi Yazıcı'nın da onayı ile sonuçlanmış ve geçtiğimiz Cumartesi günü yapılan Olağanüstü Kongre ile Yönetimi devir almış bulunuyoruz. Biz, bir dönem Türk Futbolu'na hizmet etmiş isimler olarak bir araya geldik ve en iyi bildiğimiz işi, bilgi birikimimizle beraber Yönetim kademesinde de yapabileceğimizi göstermek için yola çıkıyoruz.

Bu amaçla, Murat Erdoğan, Ümit Davala, Yıldıray Baştürk, Cihan Haspolatlı, Ömer Erdoğan ve manevi destekçimiz Hamit Altıntop ile bir araya gelerek bir zamanlar sahada omuz omuza verdiğimiz mücadeleyi Tuzlaspor adına vermek için sorumluluk aldık.

Türkiye'de ilk defa hayata geçirilecek olan çok önem verdiğimiz bu proje ile Türk Futbolu'nda örnek olacak işlere imza atmak istiyoruz. Kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızın hedefinde Tuzlaspor'a ve bu güzel ilçeye katkı yapmak, sonrasında ise Türk Futbolu'na hizmet etmek var.

Bu anlamda, yardımlarını esirgemeyen ve manevi desteğini hep görmek istediğimiz Tuzla Belediye Başkanı Sayın Şadi Yazıcı'ya teşekkürlerimizi sunar, Tuzlaspor adına yakışır işleri birlikte yapmak istediğimizi belirtiriz.

Önümüzdeki günlerde, hedeflerimizi ve projelerimizi daha detaylı paylaşacağımızı bildirir, kamuoyunun ilgisine teşekkür ederiz."

 

Etiketler: tuzlaspor


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