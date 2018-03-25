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TV 8 yan ekran nasıl kullanılır? TV 8 oy kullanma nasıl yapılır?

TV 8 yan ekran nasıl kullanılır merak ediliyor. TV 8 ekranlarında Survivor 2017 heyecanı devam ediyor. Survivor yarışmacılarına oy vermek isteyenler TV 8 yan ekran uygulaması nasıl kullanılır sorusuna cevap arıyor. TV 8 yan ekran uygulaması ile ilgili bilmeniz gerekenler haberimizde.

TV 8 yan ekran nasıl kullanılır? TV 8 oy kullanma nasıl yapılır?

25 Mart 2018 23:55

TV 8 yan ekran uygulaması ile Survivor’da oy kullanılıyor. Survivor’da bu akşam eleme heyecanı yaşanacak. Ünlüler takımından 4 isim eleme potasında. Survivor yarışmacılarından Sabriye, Adem, Tarık ve Sedat elenecek isimlerden biri. Peki Survivor’da halk kimi eleyecek? Survivor’da oy kullanma nasıl yapılıyor? TV 8 yan ekran uygulaması nasıl kullanılıyor? 

TV 8 YAN EKRAN UYGULAMASI NASIL KULLANILIYOR?

TV 8 yan ekran uygulaması ile Survivor yarışmacılarına oy verebilirsiniz. TV 8 yan ekran uygulamasını telefonunuza ücretsiz olarak indirin. Uygulama açıldığında yarışmacıların profilleri listelenecektir. Oy vermek istediğiniz yarışmacının üzerine tıklayarak oy verebilirsiniz.

SURVİVOR UYGULAMA ÜCRETİ NE KADAR?

TV 8 yan ekran uygulaması ile bazı yarışmalarda oy kullanmak ücretli. Survivor TV 8 yan ekran ile yapılan oylamalarda ücret 2.69 TL. Ödemeyi gerçekleştirmek için kredi kartınızı kullanabilirsiniz.
 

Etiketler: Survivor, survivor oy verme, tv 8 yan ekran uygulaması

 

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Toplam Yorum (1)

  • adem 1890 : 27 Mayıs 2017, Cumartesi 23:55
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