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TV+ Berlin’den ödülle döndü

Bu yıl 25 Ekim’de Berlin Meistersaal’daki Broadband World Forum kapsamında düzenlenen törende genişbant pazarının en iyileri ödüllendirildi. TV+, son kullanıcıya yönelik en iyi dijital televizyon ödülünü aldı.

TV+ Berlinden ödülle döndü

01 Kasım 2017 12:55

Genişbant pazarını konuşmak üzere dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri Berlin Meistersaal’daki Broadband World Forum’da buluştu. Forum kapsamında 25 Ekim günü düzenlenen törende genişbant pazarının en iyileri ödüllendirildi. Turkcell, TV+ ile ödüle layık görüldü. 12 kategoride ödüllerin verildiği törende, TV+ ‘son kullanıcıya yönelik en iyi dijital televizyon’ ödülünü aldı.

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz ödülle ilgili olarak yaptığı konuşmada, "İnternet yaşamımızın her alanında olduğu gibi televizyon ve video izleme alışkanlıklarımızda da köklü değişiklikler oluşturdu. Biz de bu dönüşümde öncü rol üstlenmeye devam ediyoruz. Dijital dönüşümümüzü ürün ve servislerimizle gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda tablet ve akıllı telefonları birer televizyon haline getirerek izleyicilerin evlerindeki televizyon alışkanlıklarını değiştiren bir platform sunduk. TV+’ı tasarlarken ve geliştirirken kullanıcılara en iyi platformu sunmak üzere yola çıktık. Bugün aldığımız bu ödülle de ne kadar iyi olduğumuzu kanıtlıyoruz. Bu ödülü bize kazandıran, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. 

Etiketler: ödül, TV+ Berlin

 

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