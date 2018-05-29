TV+ yaz programını duyurdu

Turkcell’in hem evden hem de mobil cihazlardan izlenebilen TV platformu TV+, yaz sezonunda yayınlayacağı maç ve yayınladı duyurdu. Platform, Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası’nın da tenisin en iyilerinin sahne alacağı Roland Garros ve Wimbledon’ın da heyecanları canlı olarak yaşanacağını kaydetti.

Açılış NBA’den

31 Mayıs’ta başlayacak seri sonunda dünyanın en önemli basketbol liginde şampiyon, TV+’ta belli olacağını belirten platform, 3 Haziran’da ise motorseverlerin dikkatle takip ettiği Moto GP’de İtalya GP’sinin tüm heyecanı canlı yayınlarla ekrana geleceğini açıkladı. 10 Haziran 2018'de de Formula 1’de Mercedes, Ferrari ve Red Bull arasında Kanada’daki birincilik mücadelesinin galibi gibi, tenisin 4 büyük turnuvasından biri olan Roland Garros’ta şampiyonlar da TV+’ta belli olacağı belirtildi.

2018 Dünya Kupası

Tüm futbolseverlerin gözlerini çevireceği 2018 Dünya Kupası heyecanının TV+’ta yayınlanacağını belirten şirket; izleyicilerin, Rusya’daki futbol şölenine dair tüm ayrıntıları canlı yayınlarla takip edebileceklerini kaydetti. Ayrıca yaz sezonunu motorsporları ve tenis noktalayacak platform 16-17 Haziran 2018’de dünyanın en zorlu dayanıklılık yarışı olarak bilinen Le Masn 24 Saat Yarışı da tüm detaylarıyla TV+’tan canlı yayımlanacak. 17 Haziran 2018’de motor tutkunları Moto GP’nin İspanya yarışını, 24 Haziran 2018’de de otomobilseverler Formula 1’deki Fransa yarışını TV+’tan naklen izleyebilecek. 2-15 Temmuz 2018 tarihleri arasında ise Wimbledon Tenis Turnuvası’nın bütün heyecanına TV+’tan ortak olunabilecek.