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TV8,5 bugün yayın hayatına başlıyor

Acun Ilıcalı'nın yeni kanalı TV8,5, bugün yayın hayatına başlayacak. Kanalda sadece spor yayınları yapılacak.

TV8,5 bugün yayın hayatına başlıyor

07 Ekim 2016 10:43

Acun Ilıcalı, TV8'den sonra TV8,5'u da yayına resmen başlatıyor. Yeni dönemde sadece spor yayınları yapılacak TV8,5 Spor HD kanalında NBA ve 2018 Dünya Kupası Eleme Grubu maçları yayınlanacak.

Acun Ilıcalı'nın yeni kanalı TV8,5 Türkiye – Ukrayna maçı sırasında resmen açıklandı. Milli maçı anlatan Melih Gümüşbıçak'ın verdiği bilgiye göre; TV8,5 bugün yayın hayatına başlıyor.

BELÇİKA - BOSNA HERSEK MAÇI TV8,5'TA

Buna göre; 7 Ekim Cuma günü 21.45'te Belçika-Bosna Hersek, 8 Ekim Cumartesi günü 19.00'da İngiltere-Malta ve 21.45'te Almanya-Çek Cumhuriyeti maçları TV8,5'tan naklen yayınlanacak.

İşte TV8.5 Spor HD Türksat Uydu Frekans Bilgileri

12346 H 9600 3/4


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