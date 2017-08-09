TVF ile PTT arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

TVF ve PTT arasında lojistik sponsorluk anlaşması imzalandı. PTT Müzesi’nde düzenlenen imza törenine PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın ve Erkek Voleybol Takımlarından oyuncular yer aldı. Protokol anlaşması sırasında açıklamalarda bulunan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, tarihi bir günde bir arada olmaktan mutlu olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:

“Bugün, 108 yıllık bu tarihi binada voleybolumuz için önemli bir anlaşmaya şahitlik edeceksiniz. TVF ve PTT arasındaki yeni iş birliği, bugün burada atılan imzalarla başlayacak. Başarıya giden yolda, sponsorların destekleri her zaman çok büyük bir güç kaynağıdır. PTT A.Ş. ile yaptığımız anlaşma da Federasyonumuz için önemlidir. Ülkemizin voleybolda çok daha iyi yerlere gelmesi için birlikte çalışacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Voleybolu daha yukarılara taşıma hedefimize katkı sağlayan tüm sponsorlarımıza ve PTT’ye bir kez daha teşekkür ediyoruz. İki önemli markanın bir araya geldiği bu anlaşmanın, karşılıklı memnuniyetlerle sonraki yıllarda da devam etmesi ortak arzumuz. Son olarak Ağustos ve Eylül aylarında Milli takımlarımızın, önemli turnuvalarda mücadele edeceklerini hatırlatmak isterim. A Erkek ve Bayan Milli Takımlarımız Avrupa Şampiyonası Finalleri’ne, U18, U23 kız ve U19, U23 erkek takımlarımız Dünya Şampiyonası Finalleri’ne hazırlanıyor. Bu önemli şampiyonalarda yer alan takımlarımıza başarılar diliyor, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz. Dilerim, başarılarını hep birlikte kutluyor oluruz.”

KENAN BOZGEYİK: PTT LOGOSUNUN DÜNYA KAMUOYUNA ÇIKMASI AYRI BİR SEVİNÇ KAYNAĞI OLACAKTIR

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, imzaladıkları anlaşmadan dolayı gurur duyduklarını belirterek, “İki asra yakın tecrübesiyle Türkiye’nin yüz akı kuruluşlarından Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ile ülkemizde ilk adımları Cumhuriyet’ten önce atılmış voleybolu bugün başarıyla yöneten köklü kurumumuz Türkiye Voleybol Federasyonu arasında yaptığımız sponsorluk anlaşmasının Türk sporuna hayırlı olmasını temenni ediyorum. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketimiz ile Türkiye Voleybol Federasyonumuz arasında imzaladığımız anlaşma ile Türkiye Voleybol Federasyonu’nun resmî kargo tedarikçisi oluyoruz. Daha önce voleybolda büyük başarılara imza atan Türk voleybolunun gelecekte, Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonluklarının elde edileceğine inanıyoruz. Bu büyük çaplı spor olaylarında şanlı bayrağımızın dalgalanması bizim için gurur vesilesiyken PTT’nin logosunun dünya kamuoyu önüne çıkması ise ayrı bir sevinç kaynağı olacaktır” şeklinde konuştu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, imzalanan anlaşmanın hayırlı olmasını dile getirerek, “Dün itibariyle Avrupa Şampiyonası için kampa başladık. Önümüzdeki Avrupa Şampiyonası’nda PTT umut ediyorum ki bize uğur getirir ve başarı ile döneriz” açıklamasını yaptı.

A Milli Voleybol Takımı Kaptanı Aslan Ekşi ise, PTT ile TVF arasındaki anlaşmayı tebrik ederek, “Hayırlı olmasını diliyorum. Bu şekilde anlamlı sponsorluk anlaşmaları olunca biz mutlu oluyoruz. Önümüzdeki Avrupa Şampiyonası’nda alınan sonuçlarla sizleri mutlu etmek istiyoruz” diye konuştu.

İmza töreni, PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik’in A Milli Voleybol Takımı oyuncularına ve Başkan Mehmet Akif Üstündağ’a kendileri için hazırlanmış kişisel pullar hediye etmesiyle ve Başkan Üstündağ’ın da PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik’e plaket takdim etmesiyle sona erdi.

Bora Akyol - Kaan Kızıl