TV+’ın Sevgililer Günü programı

Tüm dünyada kutlanan özel günlerden biri olan 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, sevdikleriyle romantik vakit geçirmek isteyenler için TV+’ta 14 aşk filmi yayınlanacak. Turkcell’in dijital TV platformu TV+’ın yayınlayacağı aşk filmleri ise şu şekilde sıralandı:

Valentine's Day / Sevgililer Günü, Julia Roberts & Jamie Fox,

Music and Lyrics / Söz ve Müzik, Drew Barrymore & Hugh Grant,

City of Angels / Melekler Şehri, Meg Ryan & Nicolas Cage,

Sweet November / Kasım’da Aşh Başkadır, Charlize Theron & Keanu Reeves,

Before Sunset / Gün Batmadan, Julie Deply & Ethan Hawk,

Jack and Sarah / Samantha Mathis&Richard E. Grant,

Going to Distance / Seni Uzaktan Sevmek, Drew Barrymore & Justin Long,

You've Got Mail / Mesajınız Var, Meg Ryan & Tom Hanks,

Two Weeks Notice / Aşka İki Hafta, Sandra Bullock & Hugh Grant,

Blended / Karışık Aile, Drew Barrymore & Adam Sandler,

Zoo Keeper / Hayvan Bakıcısı, Rosario Dawson& Kevin James,

Somethings Got a Give / Aşkta Herşey Mümkün, Diane Keaton & Jack Nicholson,

Lake House / Göl Evi, Sandra Bullock &Keanu Reeves,

Original Sin / Günahkar, Angelina Jolie & Antonio Banderas