TV+’ta yeni sezon Premier Lig’le başlıyor

Turkcell’in hem evden hem de mobil cihazlardan izlenebilen televizyonu TV+, sezonu açıyor. Şirket açıklamasına göre İngiltere Premier Ligi, canlı NBA maçları, Formula 1 yarışları, Moto GP, WTA ve ATP tenis turnuvalarının yanı sıra kış sporları, yaz ve kış X Games’ler, Giro d’Italia gibi önemli organizasyonlar da TV+’tan naklen yayınlanacak.

Perde açılıyor

Premier Lig’de sezonun ilk haftasında 6 karşılaşma naklen sporseverlerle buluşacak. TV+’ın resmi yayıncısı olduğu Premier Lig’de 2017-2018 sezonunun ilk maçında, şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Arsenal, evinde Leicester City’i ağırlayacak. 11 Ağustos Cuma günü oynanacak karşılaşma saat 21.45’te başlayacak ve TV+’tan canlı yayınlanacak.

Maçların yayın programı şu şekilde bildirildi;

11 AĞUSTOS CUMA

21.45 Arsenal - Leicester City / TV+ 77 No’lu Kanal

12 AĞUSTOS CUMARTESİ

14.30 Watford - Liverpool / TV+ 77 No’lu Kanal

17.00 Chelsea - Burnley / TV+ 77 No’lu Kanal

19.30 Brighton - Manchester City / TV+ 77 No’lu Kanal

13 AĞUSTOS PAZAR

15.30 Newcastle - Tottenham / TV+ 77 No’lu Kanal

18.00 Manchester United - West Ham United / TV+ 77 No’lu Kanal

