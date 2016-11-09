Twitter üzerinden "erensays" isimli kullanıcının, "Yarın akşam 19:30 da uçuşum var. Tam bomba patlamalık bir gün ve saat. 8 Kasım Atatürk havalimanı saldırısı" paylaşımı yaptı. Paylaşımın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, hesabın Eren Kılıç isimli şahsa ait olduğunu belirledi. Fransız Havayolları Air France'ın tarifeli seferiyle Paris'e gitmek üzere dün havalimanına gelen Kılıç, Dış Hatlar Terminali'nde Havalimanı Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Geceyi havalimanı karakolunda geçiren Kılıç, sabah Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Eren Kılıç'ın Paris üzerinden Berlin'e gitmek istediği öğrenildi.

Tuncer Cengiz