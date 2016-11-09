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Twiter bombacısı yakalandı

Sosyal medya hesabı üzerinden havalimanında patlama olacağını yazan Eren Kılınç (1992), Fransa’ya gitmek için geldiği Atatürk Havalimanında yakalandı. Atatürk Havalimanı Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan Eren Kılınç, nöbetçi savcılığa sevk edildi.

Twiter bombacısı yakalandı

09 Kasım 2016 10:17
Twiter bombacısı yakalandı - Tıkla İzle

Twitter üzerinden "erensays" isimli kullanıcının, "Yarın akşam 19:30 da uçuşum var. Tam bomba patlamalık bir gün ve saat. 8 Kasım Atatürk havalimanı saldırısı" paylaşımı yaptı. Paylaşımın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, hesabın Eren Kılıç isimli şahsa ait olduğunu belirledi. Fransız Havayolları Air France'ın tarifeli seferiyle Paris'e gitmek üzere dün havalimanına gelen Kılıç, Dış Hatlar Terminali'nde Havalimanı Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Geceyi havalimanı karakolunda geçiren Kılıç, sabah Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Eren Kılıç'ın Paris üzerinden Berlin'e gitmek istediği öğrenildi.

Tuncer Cengiz 

Etiketler: Twiter bombacısı


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