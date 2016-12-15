Periscope tarafından desteklenen Twitter’da canlı video özelliği, insanların bir tweet aracılığıyla günlük hayatlarından kesitleri veya önemli anlarını izleyicilerle paylaşabilmelerini sağlıyor.

Periscope uygulamasının CEO’su Kayvon Beykpour konuyla ilgili “Periscope’u geliştirmemizin sebebi insanlara canlı videoları izleyenlerle paylaşabilmelerini sağlayacak süper gücü vermek istememizdi. Bu özelliği direkt olarak Twitter’a getirmek çok önemli bir adım. Çünkü bu yolla Twitter’ı kullanan yüz milyonlarca insana getirmiş olduk,” yorumlarında bulundu. Twitter’ın hali hazırda insanların gerçek zamanlı neler yaşandığını görmek için girdiği bir yer olduğunu dile getiren Beykpour, bu gelişmeyle artık herkesin o an yaşanan bir olayı yayınlayabileceğini belirtti.

Twitter’daki canlı bir videonun izleyicileri, yayıncıyla yorum yapıp kalpler göndererek iletişime geçebilecek ve yayıncıya desteğini gösterebilecek. İçinde canlı yayın bulunan Tweet’ler Retweet edilebilecek, beğenilebilecek ve insanların Tweet paylaştığı her yerde paylaşılabilecek. Twitter’daki herkes son Android ve IOS güncellemeleri ile canlı video oluşturup Tweet edebilecek.