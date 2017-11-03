Twitter çöktü mü? Twitter erişim ve paylaşım sorunu yaşanıyor | Twitter'a ne oldu?

Twitter çöktü mü? Mikro blog sitesi Twitter'da sabah saatlerinden bu yana bir bağlantı sorunu yaşanıyor. Teitter'a giren kullanıcılar "Teknik bir hata var" mesajı ile karşılaşıyor. Konuyla ilgili İngiltere ve Japonya gibi ülkelerden de gelen şikayetler devam ediyor. Peki Twitter çöktü mü? İşte ayrıntılar..

BAZI FONKSYONLAR KULLANILAMIYOR

Bazı kullanıcılar Twitter'a erişse dahi tweet atma, mesaj gönderme veya arama yapma gibi fonksiyonları kullanamazken bazı kullanıcılar da tweet atsa da fotoğraf ve video yükleme konusunda sıkıntı yaşıyor.

HENÜZ AÇIKLAMA YAPILMADI

Twitter'dan konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, sabah saatlerinde başlayan sıkınttı öğlen satlerinden düzelir gibi olsa da paylaşımlarda söz konusu sıkıntı belli aralıklarla devam ediyor.

Twitter kullanıcıları bu sabah siteye girişte sıkıntı yaşadı. Sosyal medya platformu Twitter'da kullanıcılar tweet paylaşamıyor. Paylaşım yapmaya çalışan kullanıcılar, hata ile karşılaşıyor.

Twitter'dan konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, paylaşımlarda kısa süre önce bir düzelme yaşandı ancak söz konusu sıkıntı belli aralıklarla devam ediyor. Bu arada erişim sıkıntısı yaşayan ülkelerin başında ise İngiltere, Türkiye ve Japonya yer alıyor.