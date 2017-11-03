Diğer
Kategoriler

Twitter çöktü mü? Twitter erişim ve paylaşım sorunu yaşanıyor | Twitter'a ne oldu?

Twitter çöktü mü? Twitter'da sabah saatlerinden bu yana bağlantı sorunu yaşanıyor. Twitter'a giren kullanıcılar "Teknik bir hata var" mesajı ile karşılaşıyor. Peki Twitter ne zaman düzelecek? İşte Twitter'da yaşanan bağlantı sorunuyla ilgili tüm detaylar...

Twitter çöktü mü? Twitter erişim ve paylaşım sorunu yaşanıyor | Twittera ne oldu?

03 Kasım 2017 11:40

Twitter çöktü mü? Mikro blog sitesi Twitter'da sabah saatlerinden bu yana bir bağlantı sorunu yaşanıyor. Teitter'a giren kullanıcılar "Teknik bir hata var" mesajı ile karşılaşıyor. Konuyla ilgili İngiltere ve Japonya gibi ülkelerden de gelen şikayetler devam ediyor.  Peki Twitter çöktü mü? İşte ayrıntılar.. 

BAZI FONKSYONLAR KULLANILAMIYOR

Bazı kullanıcılar Twitter'a erişse dahi tweet atma, mesaj gönderme veya arama yapma gibi fonksiyonları kullanamazken bazı kullanıcılar da tweet atsa da fotoğraf ve video yükleme konusunda sıkıntı yaşıyor. 

HENÜZ AÇIKLAMA YAPILMADI

Twitter'dan konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, sabah saatlerinde başlayan sıkınttı öğlen satlerinden düzelir gibi olsa da paylaşımlarda söz konusu sıkıntı belli aralıklarla devam ediyor. 
Twitter kullanıcıları bu sabah siteye girişte sıkıntı yaşadı. Sosyal medya platformu Twitter'da kullanıcılar tweet paylaşamıyor. Paylaşım yapmaya çalışan kullanıcılar, hata ile karşılaşıyor.

Twitter'dan konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, paylaşımlarda kısa süre önce bir düzelme yaşandı ancak söz konusu sıkıntı belli aralıklarla devam ediyor. Bu arada erişim sıkıntısı yaşayan ülkelerin başında ise İngiltere, Türkiye ve Japonya yer alıyor.

Etiketler: twitter, Twitter çöktü mü, twitter erişim, Twitter ne zaman düzelecek

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç