Twitter çöktü mü? Twitter neden çöktü! Twitter neden açılmıyor girilmiyor ?

Twitter neden çöktü! Twitter neden açılmıyor girilmiyor ? Sosyal medyanın en etkili platformlarından biri olan Twitter'da bölgesel kesintiler yaşanıyor. Kesintinin nedeni bir engelleme mi yoksa teknik bir sorun mu henüz bir açıklama yapılmadı.VPN (Virtual Private Network/Sanal Özel Ağ) ile girmeye çalışan bazı kullanıcılar hesaplarına ulaşabiliyor. Twitter'a girmek isteyenler aşağıdaki ekran görüntüsüyle karşılaşıyor.

Sosyal medya devi Twitter’a teknik sorun nedeniyle ulaşılamıyor



Dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya devi Twitter üyeleri hesaplarına ulaşamadı. Kullanıcılar Twitter’a girmek istediklerinde, “Teknik bir sorun var. Fark ettiğin için teşekkürler, bunu yakında düzelteceğiz ve her şeyi eski haline getireceğiz” yazısıyla karşılaştı.