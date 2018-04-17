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Twitter çöktü mü? Twitter neden çöktü! Twitter neden açılmıyor girilmiyor ?

Twitter çöktü mü? Twitter'da bağlantı sorunu yaşanıyor. Twitter'a giren kullanıcılar "Teknik bir hata var" mesajı ile karşılaşıyor. Peki Twitter ne zaman düzelecek? İşte Twitter'da yaşanan bağlantı sorunuyla ilgili tüm detaylar...

Twitter çöktü mü? Twitter neden çöktü! Twitter neden açılmıyor girilmiyor ?

17 Nisan 2018 17:30

Twitter neden çöktü! Twitter neden açılmıyor girilmiyor ? Sosyal medyanın en etkili platformlarından biri olan Twitter'da bölgesel kesintiler yaşanıyor. Kesintinin nedeni bir engelleme mi yoksa teknik bir sorun mu henüz bir açıklama yapılmadı.VPN (Virtual Private Network/Sanal Özel Ağ) ile girmeye çalışan bazı kullanıcılar hesaplarına ulaşabiliyor. Twitter'a girmek isteyenler aşağıdaki ekran görüntüsüyle karşılaşıyor.

Sosyal medya devi Twitter’a teknik sorun nedeniyle ulaşılamıyor

Dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya devi Twitter üyeleri hesaplarına ulaşamadı. Kullanıcılar Twitter’a girmek istediklerinde, “Teknik bir sorun var. Fark ettiğin için teşekkürler, bunu yakında düzelteceğiz ve her şeyi eski haline getireceğiz” yazısıyla karşılaştı. 

 

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