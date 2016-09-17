Twitter’ın geçen haftalarda duyurduğu ve milyonlarca kullanıcının da sürekli eleştirdiği 140 karakter Tweet sınırlamasında büyük bir değişime gidecek. Bu değişiklikle beraber Twitter, artık Tweetler’de fotoğraf, GIF, video, anket ve benzeri şeyleri karakter olarak saymayacak. Ayrıca yapılan alıntılarda 140 karakter sınırı içerisinde yer almayacak. Değişim Twitter kullanıcılarının yanı sıra linkli paylaşım gerçekleştiren medya ve ticari kuruluşlar içinde büyük bir avantaj olmuş oldu.

19 EYLÜL’LE BİRLİKTE TWİTTER’DA GELECEK YENİLİKLER

• Medya görselleri, anket ve alıntı Tweet gibi ekleri Tweet’lere yerleştirildiğinde, bu ekler artık Tweet’lerin karakter sınırında yer almayacak.

• Profil ismi yani ‘@kullanıcıadı’ artık 140 karakter içinde sayılmayacak

• Önceki zamanlar attığımız Tweetler için bir alıntı yapmak istediğimiz yaptığımız alıntılamalarda 140 karakter içinde sayılmayacak.

TWİTTER'IN KUŞU ARTIK DAHA ÖZGÜR!

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2016 Mayıs ayında konuyla ilgili olarak açıklama yapan Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey; 140 karakterin esnetilmesi için yapılan çalışmalarda heyecan duyduğunu belirterek memnuniyetini dile getirmişti.

19 Eylül’den itibaren kullanıcılara sunulacak olan güncelleme öncelikle Mobil ve masaüstünde gelecek daha sonra 3.parti uygulamalarında gelmesi bekleniyor.

Twitter’ın bu yeniliğinin popülaritesini oldukça artıracağı benziyor.

EROL SERCAN YARALİ