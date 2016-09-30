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Twitter paylaşımında PKK’yı övdü, 1 yıl 6 ay hapis cezası aldı

Bingöl'de 1 Ağustos’ta 7 polisin şehit olduğu hain saldırı sonrası terör örgütü PKK ve FETÖ'yü öven paylaşımlar yapan kişi 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Twitter paylaşımında PKKyı övdü, 1 yıl 6 ay hapis cezası aldı

30 Eylül 2016 10:20

Edinilen bilgiye göre, 1 Ağustos’ta Bingöl’de 7 polis memurunun şehit olduğu hain saldırı sonrası Utku K. (26) sosyal medya üzerinden, "5 de yetmez 10 tane, 10 da yetmez 19 tane, Bingöl'den gol haberi var mı? PKK atıyor gol oluyor. 6-0 oldu, ağlamak istiyorum. 7-0 oldu. İnanılmaz bir gece" paylaşımlarında bulunmuştu. İşsiz olduğu öğrenilen Utku Kıvçak, paylaşımları üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınıp, tutuklanmıştı.

“Terör örgüt propagandası yapmadım”
'Silahlı terör örgütü üyesi olmak', 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan Utku K., hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istendi. Mahkemede konuşan Utku K., “Haber ve fotoğraflara kızdığım için paylaştım. Terör örgütü propagandası yapmadım. FETÖ üyesi değilim. Bu paylaşımları internet ortamında sohbet halindeyken yazdım. Kasıtlı değildi, suçsuzum. Bir daha böyle paylaşımlar yapmayacağım” dedi.

Cumhuriyet Savcısı ise, sanığın PKK ve FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olduğuna dair bir kanıtın olmaması sebebiyle tahliyesine, terör örgütü propagandası yapması nedeniyle de cezalandırılmasını istedi.

1 yıl 6 ay hapis cezası
Mahkeme heyeti, 10 dakikalık aranın ardından sanığın PKK ve FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olduğuna dair bir kanıtın olmaması sebebiyle tahliyesine, terör örgütü propagandası yaptığı nedeniyle 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, sanığın cezasını hükmün geri bırakılmasına karar verdi. Sanık Utku K., 5 yıl içerisinde suç işlerse bu cezayı çekecek. 

Ahmet Faruk Çabuk

Etiketler: Bingöl


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