Facebook, Whatsapp, Twitter, Youtube'a dün akşam erişim engellendi. Dün gece 22.00'dan sonra herkes sosyal medyaya ne oluyor, sorusunu sormaya başladı. "Facebook neden açılmıyor? Whatsapp neden açılmıyor?Sosyal medyaya ne oldu?" gibi sorular sorulmaya başlandı. Sabah saatlerinde Facebook'a erişim sağlanırken Youtube ve Twitter'a hala erişim olmadığı gözlendi.

BUnsan sonra ise herkes 'Sosyal medya hesapları ne zaman açılacak?' sorusunu sormaya başladı. Hala insanlar internet ortamında "Facebook kapandı mı, Twitter kapandı mı, Youtube kapandı mı, whatsapp kapandı mı?" diye araştırmaya devam ediyor. Ancak erişimin neden kesildiğine dair henüz yetkililer tarafından açıklama yapılmadı. Erişim engelinin ne kadar süreceği ise belirsizliğini koruyor.

Yetkililerden şimdilik bir açıklama yapılmadı

Whatsap'ta yazdıklarım gitmiyor

"WhatsApp'ta yazdıklarım gitmiyor" diyenler merak etmeyin. Sorun geçici olduğundan herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok.

Facebook neden açılmıyor? Facebook ne zaman açılacak?

Facebook kullanıcıları siteye giriş yapmak istediğinde karşılarına hata sayfası çıkıyor. Peki ama ne zaman düzelecek. Bu sorunun cevabı henüz netlik kazanmadı

AB WhatsApp’ı uyardı!

Facebook’un sahibi olduğu WhatsApp’a kullanıcı güvenliği konusunda bir uyarı da Avrupa Birliği’nden geldi. WhatsApp’ın kullanıcı verilerini paylaşması konusunda ciddi endişe uyandırdığı ifade edilen talimatta Whatsapp'a üye olurken kabul edilen kullanım koşulları ve gizlilik politikası içerisinde yer almadığı belirtildi.

AB BİLGİ İSTİYOR

Şirketten konu ile ilgili bilgileri bekleyen Avrupa Birliği, kullanıcı verisi paylaşımına uygun yasal koruma getirilene kadar durdurulmasını istedi.

Facebook'un haber kaynağı değişiyor!

Facebook, haber kaynağında devrim gibi bir yeniliğe gidecek.Toplam şirket değeri 36 milyar doların üstünde olan Facebook'un yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.Özellikle son dönemde Instagram ve Facebook üzerinde neredeyse eşzamanlı gerçekleşen video ve fotograf paylaşımındaki yenilikler büyük ses getirmişti.Facebook, uzun zamandır konuşulan haber kaynağıyla ilgili çalışmalar tekrar gündeme gelerek algoritması kullanıcıların geri dönüşüyle şekillenecek.

KULLANICILAR HABER KAYNAKLARINA PUAN VERECEK

Feed Quality Program adı verilen geribildirim kalitesini ölçen çalışmaya üye olan kullanıcılar, sunulan haber kaynaklarına ve makalelere 1 ile 5 arasında puanlar veriyor. Bununla birlikte her kullanıcı için ayrı ayrı ilgi alanlarını ölçen altyapı kaliteli haber kaynaklarını kullanıcıların önene çıkartacak.