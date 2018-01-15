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Twitter’a bir şok da Ankara’dan

Twitter’ın Türkiye’deki mahkeme kararlarına uymayan uygulamalarına, bir tokat da Ankara 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nden geldi.

Twittera bir şok da Ankaradan

15 Ocak 2018 16:05

Uzun yıllardır tescilli PERISCOPE markası altında çok başarılı iletişim projelerine imza atan Periskop İletişim Limited Şirketi isimli Türk firmanın markasını korumak için sürdürdüğü mücadelede beklenen kararlardan biri de Ankara 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin geçtiğimiz günlerde yapılan duruşmasında verildi.
Ankara’da mahkemenin Twitter’ın tüm taleplerini reddetmesiyle birlikte, Twitter’ın Periscope markasını kendi adına tescil ettirmek için 2015 yılından bu yana gösterdiği çabanın sonuç vermeyeceği ortaya çıkmış oldu. Türk şirket Periskop İletişim tarafından açılan marka ihlali ile ilgili İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde devam eden davada Twitter, Ankara’da yaşadığı hayal kırıklığı sonrası iyice zor duruma düştü.
Bu karar sonrası Türk şirket avukatları, Ankara’da alınan kararın marka hukuku açısından emsal oluşturacağının altını çizerek, mobil uygulamanın ismini Scope olarak değiştirdiğini duyurduğu halde, Twitter’ın ısrarla müvekkillerine ait markayı kullanmaya devam ettiğini ve bilirkişi raporlarının da durumu ortaya koyduğunu belirtti.
Türk şirket Periskop İletişim yetkilileri, bahsi geçen karar doğrultusunda gereken hukuki tedbirlerin alınması için mücadele etmeye devam edeceklerini ve markalarının Twitter ile birlikte anılmaması için hukukun verdiği tüm imkanlardan faydalanmaya devam edeceklerini ifade ettiler. 

 

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