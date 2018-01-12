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Twitterda 1 milyon takipçiye ulaştı, kurban kesti

Diyarbakırlı sosyal medya uzmanı Mehmet Sercan Öğe, twitterda 1 milyon kullanıcıya ulaştığı için kurban kesip, muhtaçlara dağıttı.

Twitterda 1 milyon takipçiye ulaştı, kurban kesti

12 Ocak 2018 13:16
Twitterda 1 milyon takipçiye ulaştı, kurban kesti - Tıkla İzle

Sosyal medya üzerinden tanıdım ve danışmanlık görevi yürüten Mehmet Sercan Öğe, 2008 yılından beri sosyal medyanın büyüsüne kapılarak bu alanda çalışmalara başladı. Önce facebook, ardından twitter ve son olarak da instagram alanlarında çalışmalarını yürüten Öğe, verdiği hizmetlerin karşılığını takipçilerin yoğun talepleri ile aldı. Sosyal medyanın gücü sayesinde cebinde 1 lira ile çıktığı yolculukta 15 ülke gezme fırsatı bulan Öğe, son olarak twitterda 1 milyon takipçiye ulaştığı için adak olarak verdiği kurbanı kesti. Geçtiğimiz ay açtığı reklam ajansında 5 kişiye istihdam sağlayan Öğe, yine sosyal medyanın gücü sayesinde farklı illerde de şube açıp istihdam alanını arttırmak istiyor.

Söz verdi, 1 milyon takipçiye ulaşınca kurban kesti

Kurban kesiminin ardından İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Mehmet Sercan Öğe, 2008 yılından beri sosyal medyayı çok aktif bir şekilde kullandığını söyledi. Öğe, “25 yaşındayım, Diyarbakırlıyım sosyal medya uzmanıyım. 2008 yılından beri sosyal medyayı çok aktif kullanıyorum, özellikle twitter üzerinden. Arkadaşlarımla iki yıl önce bir kafede otururken, twitterda 1 milyon takipçiye ulaşırsam kurban keseceğim dedim ve adağımı adadım. Geçen günlerde de 1 milyon takipçiye ulaştık. Ben unutmuştum, arkadaşlarım aradı hatırlattı bana adağımı. Bugün adağımızı kestik, güzel bir anı oldu bizim için. Sosyal medyanın bizlere faydası çok fazla. Ben cebimde 1 lira ile 15 ülke gezdim, bunu sosyal medyanın gücüyle yaptım, ayrıca kendi şirketimi kurdum. Şu anda Güneydoğu Anadolu Bölgesinde faaliyet gösteren bir reklam ajansım var. İlerleyen günlerde de diğer illere de yayılmayı düşünüyoruz, bu yine sosyal medya sayesinde olacak. Yaklaşık 5 personelim var, arkadaşlarımıza Diyarbakır’da istihdam sağladık. Sosyal medya çalışmaları, tanıtım faaliyetleri yapıyoruz. Diğer illerde şubeleşmeye gidersek, istihdam sayımız da artacak” dedi. 

Aydın Yorat
 

 

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