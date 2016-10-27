TWİTTER VİNE'IN FİŞİNİ ÇEKTİ

Dünya devi Twitter 6 saniyelik videolar yükleme platformu Vine'ın kapatılacağını duyurarak tekno dünyayı ve kullanıcıları şoke etti.

25 dilde hizmet sunan Vine, Dünya'da ve Türkiye'de günlük hayatta kullanılan bir uygulama haline gelmişti.

VİNE'DA ÜRETİLEN İÇERİKLER NE OLACAK?

Kendi fenomenlerini de çıkartan uygulamanın şu ana kadar çekilmiş bütün videolara erişim sağlanmasına şimdilik izin vereceği belirtildi

Kararı Medium'da yayınlanan bir blog ile paylaşan şirket'in açıklaması şu şekilde;

"Uygulama, web sitesi ya da çektiğiniz Vine'lar bugün hiçbir yere gitmiyor. Onlara değer veriyoruz ve bu işi doğru bir şekilde yürüteceğiz. Vine'larınızı indirebileceksiniz. Siteyi açık tutacağız çünkü şimdiye kadar yapılan bütün Vine'lara ulaşılabilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Sitede ya da uygulamada herhangi bir değişiklik yapılmadan önce haberdar edileceksiniz."

Açıklamada ayrıca Vine için içerik üreten popüler kullanıcılarla yakından ilgilenilerek şirkete yöneltilen bütün soruların yanıtlanacağı belirtildi.

VİNE VEDA ETTİ: BİR IŞIK BIRAKIN!

Vine Twitter hesabından paylaşığı son mesaja "Bir ışık bırakın" notunu düştü. (Rıdvan Turşak)

RIDVAN TURŞAK