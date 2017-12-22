Diğer
Kategoriler

TYT örnek soru kitapçığı-deneme sınavı örneği|TYT 2018 puan hesaplama

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği sınav olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) ile ilgili örnek soru kitapçığı ÖSYM'nin internet sitesinden yayımlandı.

TYT örnek soru kitapçığı-deneme sınavı örneği|TYT 2018 puan hesaplama

22 Aralık 2017 08:29

Öğrencilerin girecekleri 2018 YKS'nin birinci oturumu olan TYT sınavına ilişkin örnek soru ve deneme kitapçığı ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Sınavın ilk oturumu 23 Haziran'da, Yabancı Dil Oturumu da 24 Haziran'da yapılacak. Başvurular ise 1-21 Mart'ta, geç başvuruların ise 4 Nisan'da yapılacağı YKS'nin sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak. Bu haberimizde TYT 2018 Soru örneklerini bulabilir ve puan hesaplaması yapabilirsiniz. 

TYT’de elde edilen 200 ve üzeri puan ikinci yılda kullanılmak istenirse bir problem yaşanabilir mi?

Adayların, aldıkları puan takip eden yılda bu başarı sıralamasının karşılığına gelen puana dönüştürülecek. Sınava girenler için hak kaybının önüne geçilecek.

Soru sayıları ve süre?

Birinci oturumda yapılacak Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nde; 40 Türkçe, 40 Temel Matematik olmak üzere toplam 80 soru sorulacak. TYT’nin süresi 90 dakika.

Bir soru kaç dakika olacak?

Geçmiş yıllarda yapılan sınavlarda soru başına 0,81 - 1,68 dakika arasında değişen süreler verilmekte iken, YKS’ de soru başına 1,25 - 2,25 dakika arasında değişen süreler verilecek.

Sınav ücreti ne kadar olacak?

Sınav ücretinin iki oturum için 120 TL olması planlanıyor.  

Örnek Soru Kitapçığına Ulaşmak İçin Tıklayın

TYT 2018 Puan Hesaplama İçin Tıklayın

Etiketler: TYT 2018, tyt deneme sınavı, tyt örnek sorular, tyt puan hesaplama

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç