TYT örnek soru kitapçığı-deneme sınavı örneği|TYT 2018 puan hesaplama

Öğrencilerin girecekleri 2018 YKS'nin birinci oturumu olan TYT sınavına ilişkin örnek soru ve deneme kitapçığı ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Sınavın ilk oturumu 23 Haziran'da, Yabancı Dil Oturumu da 24 Haziran'da yapılacak. Başvurular ise 1-21 Mart'ta, geç başvuruların ise 4 Nisan'da yapılacağı YKS'nin sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak. Bu haberimizde TYT 2018 Soru örneklerini bulabilir ve puan hesaplaması yapabilirsiniz.

TYT’de elde edilen 200 ve üzeri puan ikinci yılda kullanılmak istenirse bir problem yaşanabilir mi?

Adayların, aldıkları puan takip eden yılda bu başarı sıralamasının karşılığına gelen puana dönüştürülecek. Sınava girenler için hak kaybının önüne geçilecek.

Soru sayıları ve süre?

Birinci oturumda yapılacak Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nde; 40 Türkçe, 40 Temel Matematik olmak üzere toplam 80 soru sorulacak. TYT’nin süresi 90 dakika.

Bir soru kaç dakika olacak?

Geçmiş yıllarda yapılan sınavlarda soru başına 0,81 - 1,68 dakika arasında değişen süreler verilmekte iken, YKS’ de soru başına 1,25 - 2,25 dakika arasında değişen süreler verilecek.

Sınav ücreti ne kadar olacak?

Sınav ücretinin iki oturum için 120 TL olması planlanıyor.