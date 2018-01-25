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'U' dönüşü sırasında kaza yaptı, otomobilini bıraktı kaçtı

Düzce ‘U’ dönüşü yapan otomobile başka bir otomobilin çarptığı kazada 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından ‘U’ dönüşü yapmak isteyen sürücü aracını bırakıp kaçtı.

U dönüşü sırasında kaza yaptı, otomobilini bıraktı kaçtı

25 Ocak 2018 22:52

Kaza, akşam saatlerinde Hürriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 81 AV 580 plakalı otomobil D-100 Olimpiyat Kavşağı’ndan Memur-Sen istikametine seyrederken aniden yolun ortasında U dönüşü yapmak için hamle yaptı. Bu sırada otomobile, Öztürkler Kavşağına doğru seyreden Alkan Ç.’nin kullandığı 81 AR 758 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobilde yol kenarına savruldu. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri 81 AR 758 plakalı otomobilde bulunan yaralılardan sürücü Alkan Ç., Çiğdem Ç., Sevk Ber Ç., Özge Ç.’ye ilk müdahalelerini kaza yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.
81 AV 580 plakalı otomobilin sürücüsü ise aracını bırakıp kaçtı. Polis ekipleri sürücünün tespit edilmesi ve kaza ile ilgili inceleme başlattı. 

Ali Osman Çatana
 

 

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