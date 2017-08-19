Diğer
Kategoriler

U17 Milli Futbol Takımı, İngiltere'ye 3-2 yenildi

U17 Milli Futbol Takımı, İngiltere'de düzenlenen St George's Park Turnuvası ilk maçında ev sahibi İngiltere'ye 3-2 mağlup oldu.

U17 Milli Futbol Takımı, İngiltereye 3-2 yenildi

19 Ağustos 2017 10:31

Çek Cumhuriyeti'nde Ekim ayında yapılacak olan 2018 UEFA Avrupa Şampiyonası 1. eleme turuna katılacak olan U17 Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını bu kapsamda St George's Park Turnuvası'na katılarak sürdürdü. Turnuvanın ilk maçında ev sahibi İngiltere ile karşılaşan milliler, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Ay-yıldızlıların gollerini 43. dakikada Atalay Yıldırım ve 57. dakikada Ali Yavuz Kol attı. İngiltere'nin golleri ise 12. dakikada (penaltıdan) ve 33. dakikada Rayhaan Tulloch ile 63. dakikada Bukayo Saka kaydetti.

Türkiye, turnuvadaki ikinci maçında 20 Ağustos Pazar günü TSİ 20.00'de İtalya ile oynayacak. 

Etiketler: İngiltere, U17 Milli Futbol Takımı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç